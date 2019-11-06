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朋友跳海沒了呼救聲！9歲男童不會游泳　英勇衝進海拖出他

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記者黃心瑀／綜合報導

英國一名9歲男孩先前跟朋友出去玩，但朋友卻在跳入海中後開始呼救，不會游泳的他發現事情不對勁後，小心翼翼地入水將朋友的身體拖出，並趕緊向路人求救；儘管如此，男孩的朋友仍然不幸身亡，但他的勇敢和行為卻受到了調查人員的讚賞。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在今年的5月4日，這名9歲男孩因為法律問題，名字無法被公開，事發當天，他跟13歲的迪蘭（Dillan Brown）一同出遊，兩人在外玩了一天之後，最後一站來到了位於蘭迪德諾（Llandudno）鴿子灣（Pigeon's Cove）的懸崖頂。

報導中指出，當天的海浪高達2公尺半，而迪蘭的腳則是一直在懸崖邊晃動，隨後就跳入下方的海水當中；9歲男孩隨後聽到迪蘭的大聲的在呼救，過沒多久，下方就再也沒有任何聲響傳出，只能看見迪蘭面部朝下的漂在水上。

男孩驚覺事情不對勁，儘管不會游泳，他還是不顧危險的跑下懸崖將人從水中拖出，並在晚上8點半時得到路人休斯（Mr Hughes）幫助，不幸的是，迪蘭已經失去呼吸心跳，就算接受心肺復甦術也沒有用。

病理學家布萊恩（Dr Brian Rodgers）表示，迪蘭在下水時並沒有撞到任何東西，身體也沒有受到大型傷害的痕跡，當迪蘭從6英尺（約1.8公尺）高的地方跌入水中，會喘不上氣，然後吸入大量的水，並很快的淹死在水中。據悉，北威爾士州的副驗屍官大衛（David Pojur）在調查當中，讚揚這名9歲男孩，在危急的時刻竭盡所能的幫助他的朋友，並指出這件案子以意外死亡結案。

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