台南市忠烈祠祭祀革命先烈　洪秀柱：緬懷國殤勿忘先烈為國犧牲！

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱等人，前往台南市忠烈祠祭祀革命先烈，並籲用手中選票，讓社會撥亂反正、找回歷史的關鍵力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱、蔡淑惠，台南市議員王家貞等人，在捍衛中華民國協會等團體及支持者陪同下，前往台南市忠烈祠祭祀革命先烈，在敬軍的同時，也緬懷先烈抵抗外侮、英勇的為國捐軀。

洪秀柱指出，1895年的11月，是甲午戰敗翌年、乙未割台抗日戰爭的最終篇章。124年前，日軍在10月底進入台南城，日軍耗時5個月占領全島，台灣人民抵抗外侮死亡達1萬4千人，自此開啟了台灣半個世紀的殖民統治。歷史可以原諒，但不能忘記，我們選在11月一起緬懷國殤，絕對不能夠忘記歷來為了國家民族存續，拋頭顱、灑熱血的先烈們。





今日的台灣，在民進黨執政下，還有多少人記得1895年的抵抗外侮 的乙未割台戰役？誰還記得1915年的西來庵抗日的余清芳英靈？還有誰記得8年抗戰、犧牲無數軍民生命，10月25日結束日本殖民統治的台灣光復節？



洪秀柱指出，今日的台灣，在民進黨執政下，「抗日史觀」已經被遺忘，「台灣地位未定論」卻被寫進了歷史教科書，還假「多元文化」、「海洋文化」之名，弱化中華文化的主體地位，遂行「去中國化」的陽謀。





今日的台灣，在民進黨執政下，我們已經不能從教科書來認識中華文化、認為台灣，我們必須自己多方角度的閱讀、接觸，試著還原被扭曲、淹滅的歷史。我們在忠烈祠凝視每一個牌位的英靈，更加堅定的相信，唯有拿回政權、撥亂反正，才能不辜負先烈忠魂，才能讓下一代知道從何而來、往哪裡去。



洪秀柱表示，忠烈祠內奉祀的，除了殉國的革命烈士、抗日烈士，還有因公殉職的公教警消。他們的英勇事蹟，受到後人崇敬追念、緬懷，軍公教警消，為國為民犧牲奉獻，長期以來一直備受尊崇，近年來卻為了年金問題，被打壓詆毀為「米蟲」。民進黨為了一己的政治利益，讓軍公教警消尊嚴蕩然，何其可悲、可惡。





洪秀柱強調，軍公教警消向來就是社會安定的力量，我們必須團結起來告訴執政黨：沉默，不代表認同惡行；沉默，不代表歷史可被遺忘、扭曲。我們要用手中神聖一票，告慰先烈忠魂、找回軍公教警消的尊嚴，更是捍衛國家不受外侮、讓社會撥亂反正、找回歷史的關鍵力量。讓我們一起攜手並進、撥亂反正。