　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市忠烈祠祭祀革命先烈　洪秀柱：緬懷國殤勿忘先烈為國犧牲！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱等人，前往台南市忠烈祠祭祀革命先烈，並籲用手中選票，讓社會撥亂反正、找回歷史的關鍵力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱等人，前往台南市忠烈祠祭祀革命先烈，並籲用手中選票，讓社會撥亂反正、找回歷史的關鍵力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱、蔡淑惠，台南市議員王家貞等人，在捍衛中華民國協會等團體及支持者陪同下，前往台南市忠烈祠祭祀革命先烈，在敬軍的同時，也緬懷先烈抵抗外侮、英勇的為國捐軀。

洪秀柱指出，1895年的11月，是甲午戰敗翌年、乙未割台抗日戰爭的最終篇章。124年前，日軍在10月底進入台南城，日軍耗時5個月占領全島，台灣人民抵抗外侮死亡達1萬4千人，自此開啟了台灣半個世紀的殖民統治。歷史可以原諒，但不能忘記，我們選在11月一起緬懷國殤，絕對不能夠忘記歷來為了國家民族存續，拋頭顱、灑熱血的先烈們。

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱等人，前往台南市忠烈祠祭祀革命先烈，並籲用手中選票，讓社會撥亂反正、找回歷史的關鍵力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日的台灣，在民進黨執政下，還有多少人記得1895年的抵抗外侮 的乙未割台戰役？誰還記得1915年的西來庵抗日的余清芳英靈？還有誰記得8年抗戰、犧牲無數軍民生命，10月25日結束日本殖民統治的台灣光復節？

洪秀柱指出，今日的台灣，在民進黨執政下，「抗日史觀」已經被遺忘，「台灣地位未定論」卻被寫進了歷史教科書，還假「多元文化」、「海洋文化」之名，弱化中華文化的主體地位，遂行「去中國化」的陽謀。

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱等人，前往台南市忠烈祠祭祀革命先烈，並籲用手中選票，讓社會撥亂反正、找回歷史的關鍵力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日的台灣，在民進黨執政下，我們已經不能從教科書來認識中華文化、認為台灣，我們必須自己多方角度的閱讀、接觸，試著還原被扭曲、淹滅的歷史。我們在忠烈祠凝視每一個牌位的英靈，更加堅定的相信，唯有拿回政權、撥亂反正，才能不辜負先烈忠魂，才能讓下一代知道從何而來、往哪裡去。

洪秀柱表示，忠烈祠內奉祀的，除了殉國的革命烈士、抗日烈士，還有因公殉職的公教警消。他們的英勇事蹟，受到後人崇敬追念、緬懷，軍公教警消，為國為民犧牲奉獻，長期以來一直備受尊崇，近年來卻為了年金問題，被打壓詆毀為「米蟲」。民進黨為了一己的政治利益，讓軍公教警消尊嚴蕩然，何其可悲、可惡。

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱等人，前往台南市忠烈祠祭祀革命先烈，並籲用手中選票，讓社會撥亂反正、找回歷史的關鍵力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱強調，軍公教警消向來就是社會安定的力量，我們必須團結起來告訴執政黨：沉默，不代表認同惡行；沉默，不代表歷史可被遺忘、扭曲。我們要用手中神聖一票，告慰先烈忠魂、找回軍公教警消的尊嚴，更是捍衛國家不受外侮、讓社會撥亂反正、找回歷史的關鍵力量。讓我們一起攜手並進、撥亂反正。

ET快訊
朝他殺偵辦！台中母子3屍警搜整夜未見「錢包手機」房內冷氣開超
50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　1個月後超慘：恨當
台中母子3屍死者背景曝光！養父母神隱..聯繫家屬整夜「僅1男
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市忠烈祠祭祀革命先烈　洪秀柱：緬懷國殤勿忘先烈為國犧牲！

男看牙醫　警察衝入喊：不要動！　原來醫生無牌

漫步南方小城「大武山劇場」8日登場　文學明星鍾曉陽開啟詩歌派對

埃及男深夜被鎖門外暖警協找住宿　大讚「Taiwan Police No.1」

太平山森林遊樂區道路坍方　9-10日開園時間延後至上午6時

桃園新血員警整裝出勤　學長姐經驗傳承

男子每天外出運動必告知家人　這次卻突然迷路20公里外

貪圖涼快仰躺人行道「消暑」嚇壞路人　女警四處查訪送回家

地表最「LOCAL」開箱　台南傳統藝術比賽11月16日登場！

生涯規畫堅持軍職退伍務農　郭宇昭種出優質味美價格佳苦瓜

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

台南市忠烈祠祭祀革命先烈　洪秀柱：緬懷國殤勿忘先烈為國犧牲！

男看牙醫　警察衝入喊：不要動！　原來醫生無牌

漫步南方小城「大武山劇場」8日登場　文學明星鍾曉陽開啟詩歌派對

埃及男深夜被鎖門外暖警協找住宿　大讚「Taiwan Police No.1」

太平山森林遊樂區道路坍方　9-10日開園時間延後至上午6時

桃園新血員警整裝出勤　學長姐經驗傳承

男子每天外出運動必告知家人　這次卻突然迷路20公里外

貪圖涼快仰躺人行道「消暑」嚇壞路人　女警四處查訪送回家

地表最「LOCAL」開箱　台南傳統藝術比賽11月16日登場！

生涯規畫堅持軍職退伍務農　郭宇昭種出優質味美價格佳苦瓜

李天豪／韓國瑜會因為「曾買豪宅」而輸掉總統選舉嗎？

示威遊行持續5個月！　香港迪士尼全年損失上看83億元

蔡英文要韓國瑜說清楚豪宅案：重點是候選人是否有誠信、言行一致

伊朗地震5死120傷…災民半夜慌逃睡車內　USGS：災情持續擴大

男友陪住院1個月！護理師換班交接　她病床上笑噴：男友心碎

女同學沒上課「IG連3天限動」接電話顫抖：我在家　敏銳哥秒報警！曝恐怖真相

她「被匪徒酒瓶砸頭」開車門強搶22萬！關鍵4疑點曝光：門上沒指紋+頭上無傷

藍營嗆小英也買地　蔡英文反擊：財產申報經過一一檢驗

通通擠在廁所！2萌柴「憨笑趴」陪爸爸大號　網笑：媽媽失寵了

當車手被逮...男大生只分到1千遭判1年！他喊「暑假打工」求情　法官秒打腫臉

地方熱門新聞

男子看牙警衝入　原來醫生無牌營業

特勤兄弟同創造豪華美食　高cp值海陸大套餐

竹市「動物員工」成打卡熱點

世界鍾姓宗親大會召開　跳鍾馗祈福

白河警封城查獲酒駕

雲林縣府撤回投資綠能專區　漁民抗議

世棒12強　陳杰準備肉粽

世界12強中日大戰球迷場外應援

軍職退伍種苦瓜　郭宇昭種出優質味美苦瓜

深夜被鎖門外　暖警助埃及男找住宿

台南小英競總批韓國瑜夫婦貶母語

台南傳統藝術比賽11月16日登場！

桃園大溪規劃設置「醫療專區」

大武警掃毒有撇步　毒蟲「走無路」

更多熱門

相關新聞

連戰今晚設「英雄宴」挺韓國瑜

連戰今晚設「英雄宴」挺韓國瑜

國民黨總統參選人韓國瑜6日連續出席醫界、公教軍警消挺韓後援會，晚間6時出席台商後援會，國民黨歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫以及現任黨主席吳敦義都會到場力挺韓國瑜。允諾出任韓國瑜全國後援會總會長的連戰，更在後援會活動結束後後宴請歷任黨主席與藍營大老，共同營造全黨上下挺韓氣勢。

蔡淑惠：全面體檢古蹟防救災能力

蔡淑惠：全面體檢古蹟防救災能力

台南小英競總批韓國瑜夫婦貶母語

台南小英競總批韓國瑜夫婦貶母語

民進黨：蔡賴配最快下週四揭曉

民進黨：蔡賴配最快下週四揭曉

洪秀柱辦募款餐會進行小額募款

洪秀柱辦募款餐會進行小額募款

關鍵字：

台南市忠烈祠革命先烈洪秀柱國殤為國犧牲2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面