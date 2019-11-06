蔡賴配最快下週四揭曉　民進黨5天連發三彈「13日公布不分區立委」

▲蔡英文與賴清德同台力挺林俊憲。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨最快下週四（14日）就會公布總統蔡英文力拚連任的副手人選，傳聞目前已經敲定人選就是前行政院長賴清德，不過，兩人何時會前往中選會正式登記，競選團隊仍未確定詳細的日期、時間。除此之外，民進黨下週還有另外兩場重頭戲，分別是公布不分區立委名單，以及成立全國競選總部。

根據《聯合報》報導，蔡英文的副手人選將由賴清德出任，由於民進黨下週三（13日）會先公布不分區立委名單，競選團隊希望能搭著這波氣勢，緊接著在14日公布蔡賴配，預計兩人當天會同台亮相，另外，全國競選總部成立的日期已決定選在17日，到時兩人也會一同出席；雖然這項決定相繼獲得蔡、賴的支持，但什麼時候會前往中選會正式登記（18日開始），則還沒有確定。

其實，近期蔡賴配的呼聲越來越高，上週六（2日）兩人首度同台為同黨的立委林俊憲站台，就被外界解讀成正式宣布搭檔的起手式，加上林俊憲是蔡擔任黨主席期間任期最長的發言人，與賴也有共事經驗，3人選在此時同台，難免會引起各界揣測。

▲外界認為蔡賴配成形的機率很高。（圖／記者洪正達攝）

對於是否已確定由賴清德出任副手，蔡英文在為林俊憲站台時並未提到這一點，僅強調，大家一定要團結、打拚守護台灣，讓民主自由能代代相傳下去。而林俊憲被問到同樣的問題時也表示，一切在18日登記之前就會揭曉，但不論如何，民進黨都不會忘記「團結護台灣」這個最重要的核心，相信這也是支持者們最希望看到的未來。

至於蔡賴配是否會在14日正式公布，目前《ETtoday新聞雲》仍在查證中。