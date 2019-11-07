以沖繩首里城大火為鑑　蔡淑惠：全面體檢古蹟防救災能力

▲國民黨台南市立委參選人蔡淑惠表示，台南是全國古蹟密度最高的地方，中央與地方政府應對全台古蹟防災能力進行總體檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本沖繩名勝首里城日前發生大火，與今年4月法國巴黎聖母院大火，極具指標性的世界遺產及珍遺文物付之一炬，都是震驚世人，國民黨台南市立委參選人蔡淑惠11月7日表示，台南是全國古蹟密度最高的地方，中央與地方政府應對全台古蹟防災能力進行總體檢，未來還要將文化資產防救災系統進一步法制化。

蔡淑惠表示，今年4月法國巴黎聖母院燒毀，日本政府就下令調查4600處國寶及重要文化財的管理與消防設備。沒想到，首里城10月31日的惡火，把包含正殿在內的7棟建築群燒毀。首里城是琉球王國的歷史象徵、精神所在，發生如此重大火災慘劇，世人震驚，當地住民也極為痛心。

根據外媒報導，首里城的消防設備都有定期維護、每年檢查兩次，消防訓練演習至少1次，卻還是發生了延燒釀成巨災的憾事。無獨有偶，日本另一處知名觀光景點、岐阜縣白川鄉的合掌村，年度的消防噴水演習都成觀光取景的地方，竟也在本月4日下午驚傳臨近建物發生火災，所幸及時撲滅，並未延燒到落村。

蔡淑惠表示，日本對古蹟的消防維護管理，比台灣起步要早，對古蹟區的火氣的管控更加嚴格，相關管理工作，都有訂一套SOP的標準流程，但卻還是發生了憾事。

蔡淑惠說，蔡政府針對「首里城」火災向日本表達慰問之意，卻似少了應有的警覺與神經反應，在國際間發生文化資產火災浩劫之際，我們沒有看到文化部門相關單位下令，針對全台重要古蹟的防救災系統進行必要的體檢調查。

蔡淑惠指出，她所在的台南市立委第五選區（南區、安平區、中西區、東區16里），堪稱全台古蹟密度最高的區域，包括赤崁樓、武廟 、台南大天后宮、安平古堡、億載金城、延平郡王祠等，都是台灣歷史發展最鮮明的脈絡，也是台灣傳統文化核心所在地，可是卻鮮少看到每一處國家古蹟有定期的防救災演習。

蔡淑惠說，木造建築最怕火，全台國定古蹟共有93處，建築類需要水幕保護者，約占一半，台南雖有部分古蹟已建置自主性防災設備，在偵測到火源的初期，就會噴灑水幕保護古蹟，但還是要以日本首里城火災為鑑，她呼籲全台、特別是台南市，有必要針對古蹟的防災能力進行總體檢，未來也要有特別的專章，將文化資產的防救災進一步法制化。

蔡淑惠主張，針對於全台古蹟防救災系統，應該列為長期投資、常態維護的重要工作，同時要求定期進行古蹟防救災演習與檢查消防設備。我們要建構自助、互助及公助系統，除了強化自動偵測、滅火設備外，還要組訓附近社區居民，在消防車趕抵前，把握黃金救災時機，及時展開救災滅火、搶救文物的工作。