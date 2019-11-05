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洪秀柱辦募款餐會　中華革命軍義餉憑單進行小額募款

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▲洪秀柱競選總部選用同盟會發行的「中華革命軍義餉憑單」圖案發行紀念券，進行小額募款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲洪秀柱競選總部選用同盟會發行的「中華革命軍義餉憑單」圖案發行紀念券，進行小額募款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秣馬厲兵全力迎戰！洪秀柱競選總部預計11月9日在台南舉辦募款餐會，並籌組「柱友會」，展現清白參選、決戰求勝的堅定意志，並以具體行動落實在地服務與培育青年工作。

洪秀柱競選總部表示，國民黨是百年大黨，如今卻是創黨以來最艱困的時期。洪秀柱擔任黨主席的任內，黨產被民進黨違憲凍結，她個人曾開出9500萬元本票借貸鉅資，為黨務運作險度難關，這次選用同盟會發行的「中華革命軍義餉憑單」圖案發行紀念券，進行小額募款。

洪秀柱競選總部指出，此次募款餐會再次使用該圖案，除了傳承國父孫中山先生靠義餉憑單，籌措革命經費、建立了中華民國的精神；更要大家知道，這一次，洪秀柱一樣不畏艱難，在國民黨最弱勢的台南市奮力進前，決心要翻轉國民黨在南台灣的逆境。

洪秀柱競選總部表示，舉辦募款餐會有三個目標：第一，喚起熱情，秣馬厲兵，全力爭取勝選。過去孫中山先生靠著華僑的捐輸，創立亞洲第1個民主共和國，現在，洪秀柱前主席親自出征，宣示國民黨並沒有放棄南台灣，希望喚起民眾的熱情與支持，透過小額捐款、募款餐會等方式，讓國民黨在台南艱困選區突破重圍，翻轉南台灣逆境，燃起台灣希望之火。

▲洪秀柱競選總部選用同盟會發行的「中華革命軍義餉憑單」圖案發行紀念券，進行小額募款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二，籌組「柱友會」，破除「沾醬油」耳語。綠營放耳語，指洪秀柱來台南參選只是「沾醬油」？這是不識洪秀柱的為人。洪秀柱不必等待勝選，馬上就以具體的行動號召志同道合者，藉募款餐會的機會，籌組「柱友會」，未來還要攜手青年夥伴一起投入在地服務工作，落實在地經營的競選諾言。

第三，清白參選，公布財務收支，呼籲民進黨跟進。洪秀柱歷任8屆立委、擔任過立法院副院長，此次也將繼續清白參選，競選財務收支一律公布。她相信民眾的眼睛是雪亮的，一定會選給一位清白、努力、勇敢且對台南市民提供專業服務的立法委員；她並呼籲民進黨也應該跟進，「財務收支清楚，就不會有陳明文3百萬丟在高鐵上說不清楚的情況發生。」

洪秀柱總部表示，11月9日在台南市大象寬廷餐廳舉辦絲竹音樂會募款餐會，預計30桌，以1人1萬、1桌10萬（10人）的目標向民眾募款。支持洪秀柱、願意成為「柱友會」成員者，先至總部預約並領取餐券，並請先匯款，憑募款餐券與匯款單存根入場。由於桌數有限，領券將於11月8日下午5時截止。

洪秀柱投入台南市第六選區立委選舉（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里），這是一場艱困選區的硬仗，也是翻轉台南、燃起台灣希望之火的一戰。洪秀柱總部呼籲民眾踴躍捐輸，用行動支持一位有理想、具備勇氣與堅持的洪秀柱「衝出南關，柱守台灣」，總統請支持韓國瑜，政黨票也請支持國民黨，明年1月11日讓我們再一次看見台灣民主的驕傲。

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