照顧庶民！韓國瑜推勞工政策　退休領600萬到1000萬

▲高雄市長韓國瑜拋出勞工政見。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜7日前往新竹縣展開傾聽之旅，下午2時到喜來登大飯店與青年舉辦「年輕人的夢想」座談會，不少青年、學生代表紛紛提問，內容包括科技、教育以及青年困境等。國政顧問團總召張善政當場拋出解決低薪的「勞動三箭」政見，若韓國瑜當選，編列2021、2022兩年預算時將準備湊1000億預算到勞保基金，讓退休勞工至少可領600萬到1000萬元。

根據韓國瑜國政團隊規劃，在「勞工退休金」部分，同額補貼低薪年青勞工（35歲以下）「自提退休金」入其勞工「個人勞退專戶」，照顧退休生活。以上限6％、月薪3萬元為例，若勞工自提3％，每月9百元，政府相對補貼9百元，也就是政府1年補貼勞工達10800元。另外，雇主提繳上限6％部分，也會適時檢討，並逐步提高提繳費率，保障勞工老有所安。

「勞保部分」，基於「不能少領、政府負責」的原則，韓國瑜提出兩點作法，包括在2年內編列1千億元撥補勞保基金，之後每年在維持基金適當水位的原則下，持續撥補，且提高勞保基金運用收益，並檢討評估機關組織型態及創新操作方式。

此外，隨著新科技發展，雇傭型態的多樣化，韓國瑜將修正《就業保險法》，將自僱型工作者和獨力工作者納入就業保險制度，並修改就業保險給付規定，將申請第二胎及以上育嬰留職停薪勞工的津貼延長為九個月。同時建立「部分失業給付」（Partial Unemployment Benefits）制度，以因應經濟不景氣或經貿環境變動而導致個別企業非自願性縮減工時（無薪假），提供勞工更周延的保障。



張善政說，很多人會質疑「預算從哪來」，他和韓國瑜都在業界待過，知道如何想辦法賺錢，但總統蔡英文、行政院長蘇貞昌完全不知道怎麼賺錢；政府預算不能只靠稅收，應該想辦法活化資產，運用資源，設法賺更多的錢，不是每一塊錢都要去跟老百姓用稅收來賺，這是不對的做法，「我們有接地氣，我們有做過生意，知道怎麼把養活自己的錢賺到手。」