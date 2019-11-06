台中蕾絲內褲男小學旁露鳥被抓　2個月後「轉戰」台北繼續脫

▲林男露鳥被判刑，2個月後又再犯。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

林姓男子去年6月間在台中穿著蕾絲邊內褲上街，甚至露鳥做出不雅動作，被送孩子到幼兒園的家長撞見，事後被依公然猥褻罪判處拘役40日；沒想到他並未悔改，反而跑到台北市文山區繼續露鳥嚇人，結果被見義勇為的網友拍下證據，再次吃上官司。台北地院法官認為，林男顯然沒有從過去的經驗中學到教訓，考量到他落網後坦承犯行，最後判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決書中提到，林男去年6月6日上午8時20分穿著黑色外套、內褲，戴著口罩、安全帽騎車前往台中市某小學附近的人行道，並當眾拉下內褲露出生殖器，做出不雅動作，隨即騎車離開。賴姓證人向警方表示親眼目睹林男露鳥打手槍；另一名劉姓證人也表示，曾聽幼兒園主任提起有家長看到露鳥男穿著蕾絲邊內褲，沒有穿褲子，還做出自慰的行為，車牌則用抹布遮掩。

▲林男第一次犯案選在小學附近的人行道。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

林男因為上述行為，被台中地院法官依公然猥褻罪判處拘役40日，沒想到他完全沒有記取教訓，今年7月24日凌晨2時許現身台北市文山區，接著在某電線桿前打手槍，這一幕全被見義勇為的網友拍下，成為鐵證，他也再次為了一時的爽快而吃上官司。

由於台中地院是在今年5月24日宣布判決結果，台北地院法官認為，林男在被判刑未滿3個月又觸犯同罪，顯然並未從中學到教訓，考量到他到案後坦承犯行、配合調查，最後依法判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。