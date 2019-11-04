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人妻戀上貨運員「光溜溜視訊」　健身教練夫綠5個月獲賠10萬

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記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓男子戀上人妻小美（化名），兩人不僅在LINE上以老公、老婆互稱，甚至會裸體視訊，雙方交往5個月才被正牌老公阿明（化名）抓包。雖然阿明提告求償60萬元，但台中地院法官認為，陳男月收入僅1萬多元，衡量雙方的經濟能力差距，最後判他應賠償10萬元較為適當，其餘部分駁回。

男女,交往,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲小美與陳男一起出遊、過夜，甚至發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫negativespace，與本文當事人無關）

阿明在判決書中主張，自己是在2004年7月間與小美結婚，陳男明明知道這一點，仍在2015年3月至7月間與妻子交往，兩人在LINE上以老公、老婆互稱，時常傳送表達想念、愛意的訊息，還會用視訊觀看妻子脫衣、裸體的「現場直播」，甚至一同出遊、過夜、發生性行為，也有拍攝摟肩、環抱以及親吻等親密照片，讓他相當痛苦，因此決定提告求償60萬元。

對於被指控為小王，陳男坦言，早在2015年6、7月間就知道小美已婚，「因為她會找我訴苦，見面時我曾經詢問，她有承認阿明是老公」，兩人的確有用LINE傳送曖昧訊息，也有見面、發生性行為，但是阿明要求的賠償金額過高，自己實在負擔不起，希望法官能駁回告訴。

▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

▲小美會以視訊脫衣的方式向陳男示愛。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

台中地院法官認為，按照社會一般通念，陳男與小美之間的行為顯然已經超過可容忍的範圍，足以破壞阿明的婚姻圓滿，屬於故意不法侵害配偶關係之法益，且情節重大，理應負起侵權行為的賠償責任。

但法官考量到阿明為醫學院肄業，目前人在大陸健身房授課，月收入約人民幣6000元至7000元（約新台幣2萬5000元至3萬元），陳男則是高工畢業，在貨運公司擔任理貨人員，月收入僅1萬多元，衡量雙方身分、地位以及經濟能力等差距，最後裁定陳男應賠償10萬元較為適當，其餘超出金額駁回。

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