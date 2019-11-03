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運動場樓梯間偷襲蜜桃臀　怪叔叔以為會輕判...被害女未成年

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▲▼臀部（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北1名鄭姓男子晨運時忍不住私慾，竟趁少女毫無防備時，伸手摸了一下她的翹臀。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

鄭姓男子2018年前往一綜合運動場運動，在樓梯間見前方年輕妹妹翹臀誘人，竟忍不住摸了一下，檢察官在受理偵查後依乘機性騷擾罪起訴鄭男。新北地院審理時，發現被騷擾少女尚未成年，依兒童及少年福利與權益保障法須加重處罰，最終法官改依成年人故意對少年犯乘機性騷擾罪論罪，加重判鄭男拘役20日。

鄭男2018年11月16日早晨前往新北綜合運動場室外操場運動，上樓梯時見前方年輕妹妹翹臀誘人，竟克制不住自己的私慾，在妹妹毫無防備下，伸手摸了一下她，接著馬上快步離開現場。

年輕妹妹被摸後嚇得驚慌失措，見鄭男快步離開，趕緊回家求救，在爸爸陪同下前往新北土城分局報案。警方獲報後隨即展開行動，在調閱沿路監視器後，順利循線逮到鄭男。新北地檢署檢察官依乘機性騷擾罪將鄭男起訴。

法院審理時，鄭男坦承犯行，原以為罪行輕微能在簡易判決後即刻處刑，但因法官發現受害年輕妹妹年僅15歲，依兒童及少年福利與權益保障法規定，對未成年者施以犯罪行為，應加重其刑，新北地院馬上變更起訴法條，改依成年人故意對少年犯乘機性騷擾罪論罪，加重判鄭男拘役20日，得易科罰金2萬元。

偷偷分享少女秘密

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