反賄選＆愛台灣　恆警深入社區互動…全民反賄選決心

▲ 屏東縣政府警察局恆春分局深入社區宣誓全民反賄選決心。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局恆春分局為防止暴力及金錢介入選舉，徹底淨化選風，促進民主升級，於近日舉行『鍾馗出朝，賄選難逃！反賄選、斷黑金』反賄選宣導活動，不僅將反賄選意識潛移默化形成民眾共識，更以積極抓賄或以獎金鼓勵民眾檢舉，充分展現查賄決心及反賄選宣導績效。

▲▼宣誓全民反賄選、檢舉有獎金。

第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉於2020年1月11日舉行，為落實乾淨選舉、杜絕賄選，恆春分局滿州分駐所分別於滿州村、響林村、里德村、永靖村及港口村等鄉村進行反賄選宣導活動，現場進行反賄選常識徵答，以生動活潑的「置入性行銷」方式，將反賄選宣導融入活動、內化民眾，讓更多民眾知曉反賄選的重要性，並揚棄賄選、暴力，營造一個乾淨清新的選舉並宣示查賄決心及反賄選決心。

目前政府修定「鼓勵檢舉賄選要點」，檢舉總統、副總統候選人賄選者，每一檢舉案件最高給與獎金新台幣一千五百萬元，檢舉立法院立法委員候選人賄選者，每一檢舉案件最高給與新台幣一千萬元，獎金金額相當高，只要賄選行為起訴便有獎金可領，而且絕對保密。

恆春分局分局長陳鴻忠呼籲所有候選人不要買票，也提醒選民不要把票投給會買票的人，透過全民共同參與達到反賄選宣導目的，提升社區居民反賄選觀念，以淨化選舉風氣。



檢舉專線：0800024099 撥通後按4；

恆春分局電話：08-8892075

廉政檢舉專線：0800-286586。

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