新住民有投票權人數激增　潮州警宣導「反賄選」檢舉有獎金

▲屏東縣潮州警分局結合屏東地檢署、移民署屏東服務站及專勤隊，到潮州國小新住民補校對新住民進行反賄選宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於大環境取得身分證或是新二代擁有投票權的人口越來越多，為避免新住民們因語言、文化不同而在不諳法令涉入賄選陷阱，屏東縣潮州警分局結合屏東地檢署、移民署屏東服務站及專勤隊，日前到潮州國小新住民補校，進行反賄選宣導，並提醒新住民朋友，檢舉賄選，可賺獎金，希望全民攜手「反賄選」，建立優質、乾淨的生活環境。

因應第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉於2020年1月11日舉行，為落實乾淨選舉、杜絕賄選。目前政府修定「鼓勵檢舉賄選要點」，檢舉總統、副總統候選人賄選者，每一檢舉案件最高給與獎金新台幣1千500萬元。

另檢舉立法院立法委員候選人賄選者，每一檢舉案件最高給與新台幣1千萬元，獎金金額相當高，只要賄選行為起訴便有獎金可領，而且絕對保密，檢舉專線0800024099 撥通後按4或者可以撥打潮州分局偵查隊電話08-7882020撥通後按5。

而為嚴密防範金錢、暴力以及各種變相賄選方式介入選舉，屏東地檢署「積極查賄、壓制暴力及全面反賄選」三大工作目標及「公正、嚴密、迅速」三大原則，徹底淨化選風，將積極偵辦賄選及暴力選舉案件，維護不受任何金錢、暴力介入的乾淨選舉環境，讓候選人能打一場乾淨公平的選戰。

潮州分局分局長林建良呼籲為尊重民主價值，不容暴力介入選舉，對於明年年總統大選及立委選舉，將積極查緝賄選、賭盤及掃蕩各式非法槍彈、不良幫派份子，防杜暴力事件干擾選舉。

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