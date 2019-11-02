獨／高院打臉苗檢　苗栗縣議員謝文禓「賄選」當選無效定讞

▲苗栗縣議員謝文禓當選無效定讞，他表示尊重司法判決。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

國民黨籍苗栗縣議員謝文禓選舉時涉嫌賄選，苗栗地檢署偵結雖不起訴，一審2018年判決謝文禓當選無效。謝不服上訴台中高分院，法官依相關事證認定謝確有參與賄選，打臉苗檢忽視不利證據，維持原審當選無效判決，全案定讞。謝文禓將是苗栗縣現任議員中第一位當選無效丟掉議員寶座，由民進黨許櫻萍遞補。

謝文禓2日對此表示，他尊重司法判決，卸任後將持續做公益，透過小太禓關懷協會幫助弱勢，只要民眾需要協助，他都樂意幫忙。被問到是否要參加下一屆議員選舉，他則低調地說，目前選舉（總統、立委）中，這部分暫時不談。

苗栗縣議員謝文禓2018年11月以5214票當選，卻遭人檢舉他與戴姓友人涉及賄選買票，苗栗地檢署依違反選舉罷免法偵辦，最後以罪證不足，將謝文禓做出不起訴處分。

同選區競爭對手許櫻萍等人也向苗栗地院提出當選無效民事訴訟，認為謝文禓在投票前11月22日晚上，在他友人戴姓男子所開設之「興旺堂」庭院交付3萬元給戴男，要求戴男協助以每票500元代價向選民買票。戴男答應，22到24日間，向家人、親友、鄰居及「興旺堂」委員以每票500元或一戶2000元代價行賄，請求他們於本次選舉投票支持謝文禓。

謝文禓當庭否認買票，辯稱他交付的3萬元是戴男跟他「借款」。但法官認為，戴男在檢調應訊時均供述，謝文禓是興旺堂榮譽主委，交情深厚，當晚有交給他3萬元，請他協助買60票。他之後就分別跟家人親友鄰居及興旺堂委員買票，共花1萬3千5百元，他跟謝沒有金錢往來及仇恨糾紛。

另外，縱使戴男事後改稱跟謝是借貸關係，但他描述借款過程與如何還款都與謝文禓所說有出入，加上戴男在謝到調查站接受調查後，才改口是借貸，時機過於巧合，今年5月判決謝當選無效。謝當時表示一定上訴到底，將與律師提供更有力證據證明清白。

▲苗栗縣議員謝文禓丟議員寶座，將由民進黨許櫻萍遞補。（圖／翻攝臉書）

台中高分院審理後認為，謝文禓確實有參與本件賄選犯行，苗栗地檢署忽視不利謝的證據，以戴男串供後所為陳述與之前不符，就對謝不起訴，容有未當。本院當然不受該不起訴處分 影響，仍認為謝有選罷法第99條第1項賄選行為。因此維持一審判決，認定謝當選無效，不得上訴。

苗栗縣選舉委員會表示，謝文禓當選無效定讞，中央選委會收到公文會通知地方選委會將他解職，將由民進黨許櫻萍遞補。

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