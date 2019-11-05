　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男闖紅燈拒檢自撞亡　家屬歸罪「警察追車」檢不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警三分局員警被控涉嫌尾追闖紅拒檢之自小客車，造成駕駛人陳姓男子自撞身亡，檢察官認為所為不違法，處以不訴處分。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局員警被控涉嫌尾追闖紅拒檢之自小客車，造成駕駛人陳姓男子自撞身亡，檢察官認為所為不違法，處以不訴處分。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

陳姓男子駕自小客車闖紅燈被市警三分局警網攔檢，陳男見狀加速駛離，警員即在後跟隨，陳男再度闖紅燈後，擦撞右邊河堤護岸，撞到民宅花臺水泥圍欄及鐵捲門後，反彈回道路上翻覆，陳男傷重不治，家屬認為警方追車肇禍涉過失至死罪，台南地檢署偵結，全案不起訴處分。

台南地檢署檢察官陳鋕銘，偵辦台南市警三分局員警過失致死案，經偵查終結，認應為不起訴處分。檢方說明指出，台南市警三分局安中派出所警員，於2019年8月9日凌晨3時37分，駕駛巡邏車沿府安路五段由東向西行駛巡邏街道，行經台南市安南區海佃路一段與府安路五段交岔路口右轉時，發現陳姓男子駕駛自小客車由海佃路一段闖紅燈左轉府安路急速離去，警方欲前往攔檢，然陳男見狀加速駛離，警員即在後跟隨，致被害人因心生緊張，於府安路三、四段與安和路一段交岔路口再度闖紅燈後，擦撞右邊河堤護岸，復斜轉向對向路邊府安路三段367號門前花臺水泥圍欄及鐵捲門後，反彈回道路上並翻覆，陳男並因此事故死亡。案發後死者家屬質疑警員執行勤務違反比例原則及警員發現死者翻車時未即時救援導致其死亡，認涉過失致死罪嫌。

檢察官認為依警察職權行使法第8條、刑事訴訟法第231條第2、3項、道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第10條之規定，警員對於死者當時深夜高速闖紅燈與警車擦身而過仍快速駛離，基於警察實務經驗研判有啟動犯罪偵查、交通稽查之必要，而予以尾隨蒐證，係合法且適當的。

依警員配戴之攝影機、路口監視器影像所示，在跟隨被害人自小客車時，因係深夜時段，人車稀少，且該路段一側為河堤，沿路交岔路口不多，如在後跟隨尚不致造成道路行人及被害人行車安全，跟隨期間除多次間斷減速外，並於發現死者不顧警車跟隨稽查，反而加速逃逸，甚至闖紅燈差點擦撞綠燈通過車輛時，即放棄跟隨，故員警等偵查及交通稽查之作為合於比例原則，亦無不法。

▲台南市警三分局員警被控涉嫌尾追闖紅拒檢之自小客車，造成駕駛人陳姓男子自撞身亡，檢察官認為所為不違法，處以不訴處分。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

依員警配戴之攝影機、民宅監視器、第三分局勤務指揮中心受理各員案件紀錄表、通報語音紀錄、警員手機撥話截圖等資料所示，被告2人並未遲誤通報救援。

死者車輛翻覆受困車中，車門無法打開，係由警員通報勤務指揮中心及消防隊支援消防車前來，以破壞方式拆除車門，才救出死者，至死者移上救護車擔架期間，都有人員在事故車輛週邊忙碌奔走，自事故地點到永康奇美醫院之車程，與經過急救無效宣告死亡的時間顯示，並無遲延救護之情形。

檢察官認為，本案警員深夜巡邏發現死者高速闖紅燈，予以跟車蒐證，此部分係依法令之阻卻違法行為，且偵查及交通稽查之執法蒐證手段合於比例原則，故認行為不罰；而警員復無遲誤救護之情形，故認此部分罪嫌不足，處不起訴處分。

ET快訊
快訊／美軍MC-130通過台海中線！國防部全程掌握
人夫承諾給800萬…女網紅感動「被衝刺」　裸照臉書瘋傳
兒子出車禍住院…出現「17個女友」探病！媽當場看傻
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老母送醫遇停電鐵捲門打不開　消防員就在眼前...女兒求援竟被回：打119

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

超爆笑鴿子版背後靈！他給安全帽「秒催油門」　後座警抬腳慘被丟包

快訊／台61七股交流道火燒車　男子大面積嚴重燒傷送醫急救

想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

狂吞「飲火催情粉」沒反應！系列「補品」成份曝光...真相讓男人崩潰

長島冰茶後...酒館老闆載女客回家！車內「激情上下游移」　她喊：就當一場夢

座車遭砸潑紅漆　女禮儀師說前男友幹的：他還嗆斷手斷腳

吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友

雲林元長鄉可疑外籍人士出沒　海巡埋伏逮「跳船仔」

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

老母送醫遇停電鐵捲門打不開　消防員就在眼前...女兒求援竟被回：打119

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

超爆笑鴿子版背後靈！他給安全帽「秒催油門」　後座警抬腳慘被丟包

快訊／台61七股交流道火燒車　男子大面積嚴重燒傷送醫急救

想推倒所長慘遭警棍「打屁股」　網亂嗆「台灣沒法治？」…臉超腫

狂吞「飲火催情粉」沒反應！系列「補品」成份曝光...真相讓男人崩潰

長島冰茶後...酒館老闆載女客回家！車內「激情上下游移」　她喊：就當一場夢

座車遭砸潑紅漆　女禮儀師說前男友幹的：他還嗆斷手斷腳

吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友

雲林元長鄉可疑外籍人士出沒　海巡埋伏逮「跳船仔」

小老闆注意！服飾店增加銷售化妝品未變更登記　遭罰

老母送醫遇停電鐵捲門打不開　消防員就在眼前...女兒求援竟被回：打119

愛吃糖？她靠「佛系減醣法」瘦了！醫加碼「養好菌食材」打造易瘦體質

韓瑜消失螢光幕1年…近照曝光！　聚會被拍「真實腿部線條」…網：不敢相信

CBA／劉錚第二場野獸接班人表現　嚴厲總教練都鼓掌

郭台銘赴刑事局告恐嚇妨害名譽　警鎖定專業郭黑帳號「李英德」

【廣編】Nautica 2019 亞州區代言人吳尊　海洋魅力新高度

大媽上廁所「包包隨意丟長椅」　大馬女看呆「閃超遠」：台灣治安那麼好？

「Booker思議」布克轟40分　生涯達6000分史上第8年輕

12強／日媒分析台灣為最大敵人　實力勝波多黎各、委內瑞拉

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

台企銀總座偷吃女秘書　賠人夫百萬助她恢單

他公廁內強奪學妹初夜！她崩潰：我要怎麼結婚

板橋少年持槍自戕　臉書留遺言

轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他霸氣舉動救人

離家闖台北租屋空房　新竹長髮妹：敲房東沒回才先住

人夫承諾給800萬…女網紅感動上床「被衝刺」

奧萬大吊橋縫隙超大　林務局緊急澄清

即／板橋17歲少年住家疑開槍自戕

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

即／奧萬大2歲童墜橋亡　園區經理15萬交保

4女輪上9旬翁　給拍鹹濕照

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

更多熱門

相關新聞

男傳女「好久沒做了有點想」　妻提告又撤

男傳女「好久沒做了有點想」　妻提告又撤

桃園市吳姓男子曾傳Line給黃姓女同事「好久沒做了有點想、妳還欠我三十幾次」等露骨性暗示訊息，吳妻無意間發現後質疑2人有染怒而提告通姦，但事後又對吳撤告，吳、黃2人堅稱絕無性行為，只是開玩笑；檢方認為對話內容並未提及性行為與其他證據，5日偵結予以不起訴處分。

菜鳥警「開單爽簽名」網全笑爛

菜鳥警「開單爽簽名」網全笑爛

62歲三寶婦連闖紅燈吞24張罰單

62歲三寶婦連闖紅燈吞24張罰單

萬里小貨車自撞電線桿　駕駛受困

萬里小貨車自撞電線桿　駕駛受困

BMW男拒檢衝撞　辱警哭爸、臭雞X後果超慘

BMW男拒檢衝撞　辱警哭爸、臭雞X後果超慘

關鍵字：

闖紅燈拒檢自撞身亡南檢不起訴

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面