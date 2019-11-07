女主委遭毆「腦震盪」狂蒐63項傷害行為提告　住戶反控：她打官司斂財

記者許宥孺／高雄報導

有一名網友上網控訴，指出高雄市三民區某處大樓有一位70多歲的蔡姓男住戶長期製造噪音擾民，不聽大樓管委會女主委和年邁管理員勸導，並在今年5月將洪姓女主委打成腦震盪，引來網友留言一片撻伐；不過蔡姓男子選擇出面說明，他指控女主委整天無所事事就找對象來打官司，雙方各說各有理。

▲洪姓大樓主委指控遭住戶毆打成腦震盪。（圖／記者許宥孺攝）

蔡姓住戶出面指控，「整天帶著錄音機、照相機來擷取對她有利的」，並指出：「她不是只找我一個人，她就是要藉事端來打刑事訴訟和民事訴訟，要跟她打官司的人來斂財，一下子要人家賠償3百多萬、2百多萬不等。」甚至爆料洪姓主委根本就是「假主委」：「主委是她的女兒，但是她女兒從沒在大樓出現，她就是藉事端，天天就是要打官司！」

▲蔡姓住戶指控大樓主委惡人先告狀。（圖／記者許宥孺攝）

其他住戶也表示，自己曾被洪姓主委依公共危險罪提告：「我住第一年還沒三個月就被告了！我現在又要被告了！租戶沒有事，住戶一定有事！」她表示，因為自己是登革熱帶原者，看到蚊蟲難免敏感而用力撥開，也遭女主委以電梯監視器畫面錄下，並告發破壞公物。

▲大樓電梯公告住戶違規。（圖／記者許宥孺攝）

洪姓主委則表示，蔡姓男住戶從102年開始就在大樓製造噪音，因其他住戶向主委跟管理員反映，蒐證後依《社會秩序維護法》辦理，沒想到蔡姓男子還變本加厲，「用鐵門夾我」、「把我打得頭破血流」。而對於其他住戶指控洪姓主委是「惡人先告狀」，主委則解釋：「我有告她，所以她懷恨在心阿！她也告我很多啊！」

▲▼洪姓主委拿出診斷書證明自己曾遭蔡男毆打。（圖／記者許宥孺攝）

《ETtoday新聞雲》記者找到蔡姓男子和洪姓主委的司法判決文，發現洪姓主委曾蒐集蔡姓男子63項傷害行為，要求蔡姓男子強制搬離住處，不過遭到駁回，另洪姓主委也曾提告蔡姓男子妨害名譽，判賠6千元。整起糾紛造成住戶對洪姓主委避之唯恐不及，住戶指控主委「惡人先告狀」，主委則堅持自己「告人全憑證據」，雙方各說各話，只能交由法律來評斷。

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