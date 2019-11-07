蔡沐霖問韓國瑜：哪間銀行佛心　能借5000萬給失業17年庶民？

▲民進黨立委參選人蔡沐霖。（圖／蔡沐霖臉書）



記者陶本和／台北報導

兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，他本人回應時強調，是用「貸款」買，最後認為本金以及利息太高，就把房子賣掉。不過，民進黨立委參選人蔡沐霖7日質疑，這是一個說謊成性的「墅」民，「是哪一間銀行這麽佛心，能貸款超過5000萬給一個失業17年的庶民？」

針對7200萬豪宅案，韓國瑜表示，當時是他擔任台北農產總經理的前一年，就訂了這個房子，訂下來之後，因為在捷運站旁邊，總是希望在台北市有一棟比較交通方便的房子，然後過了一段時間，發現銀行貸款的利息還有本金太高，無力支付，所以就等於是認賠，就拋出去了，就這麼簡單。

韓國瑜也有特別強調，他不是拿7200萬去買房子，是因為沒有這麼多現金，所以去向銀行貸款，若干年之後，因為財務有壓力，所以不得不忍痛把讓給別人。

對此，蔡沐霖提出質疑，首先有購屋意願、詢過價的朋友都知道，購買預售屋的時候，必須要先支付預售屋訂金、簽約金、開工款（訂、簽、開），也就是頭期款，一般大約佔房屋總價的10～15%。也就是韓國瑜要購入7,200萬的豪宅預售屋，必須要先付掉720～1,080萬元，這時還不能貸款。

蔡沐霖表示，在繳完頭期款後，後續還需要按照施工進度繳納「工程款」，同樣約佔房屋總價的10～15%。至於韓國瑜要賣出豪宅的時間點，早就已經接近驗屋和交屋階段，代表他「工程款」的720～1,080萬元也已經快繳清了，此時他已經繳清房屋總價約30%，也就是2,160萬元，剩下7成才是貸款。

蔡沐霖質疑，剩下的7成、約5,040萬元韓國瑜才能貸款？因為購屋貸款會需要等建商蓋完房子、領到使用執照後，由購屋者到銀行對保，再經過銀行審核貸款資格，這時才能確認貸款成數、貸款利率、攤還方式等細節。

他分析，若分作20年期平均攤還本金利息、一段式利率1.8%，韓國瑜失業還可以月繳25萬元房貸，甚至連房子都還沒看過，如此豪氣的「庶民」，全台灣大概就剩下韓國瑜一位了。

蔡沐霖表示，韓國瑜之前自稱他「失業17年」，最窮的時候夫妻存款只剩17萬元，是要怎麽樣向銀行借貸7200萬元？如果一個失業17年的一般民眾要向銀行借貸，如何提能出個人的財力證明？韓國瑜，你的擔保人又是誰？能讓銀行貸這麼高額款項給你？

蔡沐霖認為，「如果這樣還不是特權，那恐怕就是弊案了」。他追問，「你可以教我是要如何才能貸到這麼高的金額？是不是可以介紹給我，是哪一間銀行這麽佛心，能貸款超過五千萬給一個失業17年的庶民？」