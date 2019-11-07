監督韓國瑜遭批「侵害個資」　壹週刊3點回擊：非可承擔國家大政應有態度

▲韓國瑜。（圖／記者葉南州攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊爆料花7200萬買豪宅，被疑有炒房之嫌，韓國瑜7日在臉書發出4點聲明，譴責週刊未經求證逕行報導，強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。對此，《壹週刊》7日也發出3點聲明回擊，韓國瑜意圖以「侵害個資」的說法，來扭轉媒體對他的監督責任，這並非一位未來可能承擔國家大政的政治人物，應有的態度。

關於韓國瑜7日在臉書上譴責壹週刊11月6日有關他曾購買南港豪宅的報導，《壹週刊》透過臉書發表聲明指出，第一，總統候選人的財產狀況，向來是可受公評之事，如2000年宋楚瑜之「興票案」、2004年連戰之「海外房產」，皆曾受到各家媒體嚴格監督。「韓市長的財產狀況，也不應例外。」

第二，壹週刊於數月前得到關於韓國瑜南港豪宅的部份訊息，隨即動員同事展開調查，期間也曾有名嘴在電視上爆料相關內容，經匯集官司、實價登錄資訊、並採訪住戶、房產仲介、親近韓家人士，最後也向韓競辦發言人何庭歡查證並得到證實，才推出報導。「韓國瑜稱本刊未經查證即報導，並非事實。」

第三，壹週刊創刊18年以來，揭弊一向不分藍綠。韓國瑜意圖以「侵害個資」的說法，來扭轉媒體對他的監督責任，這並非一位未來可能承擔國家大政的政治人物，應有的態度。

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