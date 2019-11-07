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國安局月曆一次看！　特勤吳彥祖舉槍帥翻、「背殺」女隨扈超吸睛

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▲▼國安局月曆（封面背頁)。（圖／國安局提供）

▲國安局月曆。（圖／國安局提供，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

國安局7日舉行大選維安編組結訓典禮，也公開特別製作的2020形象月曆，被封為「御林軍」的特勤人員們，精壯的身材令人大飽眼福。其中，一位男隨扈的五官激似男星吳彥祖，還有一位「腹肌爆棚」的女健身教練，在跑步機上的背影也是相當吸睛，趕快來看看1至12月的月曆照片吧！

1月

▲▼國安局月曆（1月)。（圖／國安局提供）

國安局特勤中心這次特地協請國防部軍聞社，以特勤中心各場地、總統府等為拍攝背景，月曆可以看出特勤人員平時各項訓練的縮影。從開場一月份照片更可以彰顯特勤「以身作盾」高尚情操，並呈現「專業低調」優質形象。

2月

▲▼國安局月曆（2月)。（圖／國安局提供）

3月

▲▼國安局月曆（3月)。（圖／國安局提供）

在3月份月曆中，這位「腹肌爆棚」的女健身教練是莊珮甄，在一同釋出的形象影片中，在跑步機上運動的「背殺」也是她。畢業於女性專業士官班第12期，莊珮甄剛進入特勤時，其中一個測驗項目是舉重的推舉100下，為了通過測驗非常的辛苦，且每年都是為了體能鑑測在運動， 因此在兩年前開始接觸重訓，也對她執行勤務時有許多的幫助。

▲▼國安局訓練過程。（圖／國安局提供）

4月

▲▼國安局月曆（4月)。（圖／國安局提供）

因應此次大選維安，特勤中心出動超帥「空拍機干擾槍」，裝備具有攜帶便利、待機時間久、干擾距離長等特性。干擾槍重量小於7公斤，發射距離在2公里以上，能分段干擾、控制空拍機，迫使空拍機回程降落。

5月

▲▼國安局月曆（5月)。（圖／國安局提供）

6月

▲▼國安局月曆（6月)。（圖／國安局提供）

7月

▲▼國安局月曆（7月)。（圖／國安局提供）

7月份的這位男特勤人員，長相神似吳彥祖，舉槍帥照絲毫不輸其他展現肌肉的特勤人員。而隨著任務需求提高，要成為一位合格特勤人員，要通過體能、戰技（游泳、八極拳、射擊）測驗，以及取得基本初級救護技術員證照（EMT1）。由於特勤隨扈的工作需要大量體力，平日的訓練過程格外重要，不少特勤人員也會趁下班時間自主訓練，並隨時待命上場。

8月

▲▼國安局月曆（8月)。（圖／國安局提供）

這名帶頭跑步的領隊名為張雅潔，甜美可愛的外型成為8月份月歷中的「嬌點」，她穿著一件短跑運動背心，帶領其他成員一起在海邊跑步，畫面相當唯美，還露出纖細的小蠻腰，結實的身材，可看出平日特勤中心訓練精實。

9月

▲▼國安局月曆（9月)。（圖／國安局提供）

10月

▲▼國安局月曆（10月)。（圖／國安局提供）

11月

▲▼國安局月曆（11月)。（圖／國安局提供）

12月

▲▼國安局月曆（12月)。（圖／國安局提供）

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