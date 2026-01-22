台東民宅「頂樓飄惡臭」！警消出動雲梯車　發現屋主陳屍臥室

▲台東發生孤獨死事件，陳姓男子在家中明顯死亡。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

台東市博物館路一處社區大樓發生疑似孤獨死案件，21日晚間警方接獲通報，指某戶住家飄出濃烈異味，住戶久未露面，擔心發生意外。警消到場後因大門結構厚實、不宜強行破壞，罕見調派雲梯車，自窗戶進入屋內查看，於臥室內發現一名50多歲陳姓男子明顯死亡，詳細死因仍待檢警進一步釐清。

鄰居察覺異味報案

鄰居指出，近來已有3、4天未見陳男出門，昨日開始聞到屋內傳出疑似屍臭的氣味，多次按門鈴、撥打電話均無回應，才向里長反映並通報警消。

破門困難改用雲梯

警消表示，接獲通報後到場多次按門鈴、聯繫屋主皆未獲回應，評估該戶大門結構過於堅固，若強行破壞恐耗時甚久，遂改調派雲梯車，從陽台窗戶進入屋內查看。人員進屋後，在臥室內發現陳男面朝下趴臥於床邊，已出現明顯死亡跡象，隨即封鎖現場並通報警方處理。

長期獨居健康不佳

豐田里長黃泉智表示，陳男長期獨居，近期因身體狀況不佳暫停工作，在家休養。近日氣溫變化較大，不排除健康因素導致病情惡化猝死，但仍須由檢警相驗後才能確認。