社會 社會焦點 保障人權

台東民宅「頂樓飄惡臭」！警消出動雲梯車　發現屋主陳屍臥室

▲▼救護車,醫療。（圖／記者周宸亘攝）

▲台東發生孤獨死事件，陳姓男子在家中明顯死亡。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

台東市博物館路一處社區大樓發生疑似孤獨死案件，21日晚間警方接獲通報，指某戶住家飄出濃烈異味，住戶久未露面，擔心發生意外。警消到場後因大門結構厚實、不宜強行破壞，罕見調派雲梯車，自窗戶進入屋內查看，於臥室內發現一名50多歲陳姓男子明顯死亡，詳細死因仍待檢警進一步釐清。

鄰居察覺異味報案

鄰居指出，近來已有3、4天未見陳男出門，昨日開始聞到屋內傳出疑似屍臭的氣味，多次按門鈴、撥打電話均無回應，才向里長反映並通報警消。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲台東發生孤獨死事件，陳姓男子在家中明顯死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

破門困難改用雲梯

警消表示，接獲通報後到場多次按門鈴、聯繫屋主皆未獲回應，評估該戶大門結構過於堅固，若強行破壞恐耗時甚久，遂改調派雲梯車，從陽台窗戶進入屋內查看。人員進屋後，在臥室內發現陳男面朝下趴臥於床邊，已出現明顯死亡跡象，隨即封鎖現場並通報警方處理。

長期獨居健康不佳

豐田里長黃泉智表示，陳男長期獨居，近期因身體狀況不佳暫停工作，在家休養。近日氣溫變化較大，不排除健康因素導致病情惡化猝死，但仍須由檢警相驗後才能確認。

 
相關新聞

被虎媽逼休學囚禁亡　21歲女「愛學校不想回家」

被虎媽逼休學囚禁亡　21歲女「愛學校不想回家」

台中市近日發生一起駭人聽聞的悲劇，詹姓女子因不滿二女兒陳女的打掃習慣與體重問題，竟將其囚禁在房內長達900多天，最終導致陳女不幸身亡，檢方偵訊後依私行拘禁致死罪起訴虎媽詹女。隨著案件曝光，陳女過往在校園生活的點滴也隨之浮現，老師與同學回想起陳女，皆感到萬分遺憾與不捨。

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

守護長者行的安全　都蘭警深入興昌據點宣導

守護長者行的安全　都蘭警深入興昌據點宣導

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

