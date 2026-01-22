　
社會焦點

「西門町地王」吳振隆涉內線交易100萬交保　愛子同列被告無保請回

記者黃宥寧／台北報導

有「西門町地王」、「古錐董」之稱的吳振隆，21日遭檢調搜索。據了解，吳振隆與興櫃公司樂迦再生科技股份有限公司（股票代號6891）董事、其子吳峻毅，疑在重大利多消息未公開前先行買賣股票賺取價差。檢方複訊後，諭令吳振隆100萬元交保並限制出境、出海，吳子則無保請回。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲有「西門町地王」古錐董之稱的吳振隆疑涉內線交易，21日遭檢調搜索。複訊後100萬交保。（圖／記者黃宥寧攝）

承辦檢察官董諭21日指揮調查局等單位，兵分14路到相關地點執行搜索，並帶回多名涉案人到案說明。經檢察官複訊後，認為吳振隆涉案情節尚待進一步釐清，諭令其以新台幣100萬元交保，並限制出境、出海；吳峻毅，則無保請回。其餘到案被告，經訊問後，則分別以新台幣5萬元至30萬元不等交保。

據悉，現年72歲的吳振隆為人一向低調，但身分背景頗具份量，長年縱橫於有線電視與服飾產業。他曾擔任台灣HBO頻道代理商永鑫多媒體董事長長達12年，並出任新永安有線電視董事長，同時也是本土男裝品牌JUN董事長。此外，吳振隆亦擅長不動產投資，長期布局房地產市場，外界估計其身價初估達百億元以上，因此被封為「西門町地王」。

▲▼ 吳峻毅 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲吳振隆愛子吳峻毅現為瀚星百貨股份有限公司董事長。（圖／記者黃宥寧攝）

至於吳峻毅，為樂迦再生科技股份有限公司董事，並擔任公司代表人。據公開資料顯示，吳峻毅畢業於York University，目前亦身兼多項企業職務，包括俊貿國際股份有限公司董事長，以及瀚星百貨股份有限公司董事長，在企業經營領域具一定歷練。

據了解，目前全案仍處於偵查階段，相關股票交易時點、是否涉及重大未公開資訊，以及實際不法獲利金額，仍有待進一步調查釐清，後續不排除持續約談相關人士到案說明。

三重滅門案24歲軟飯男全認罪　家屬聽到一件事「怕他逃死」
國民黨花蓮縣長初選民調出爐
台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

相關新聞

即／「西門町地王」吳振隆遭士檢搜索

即／「西門町地王」吳振隆遭士檢搜索

外號「西門町地王」、去年底卸任大同副董事長的吳振隆，今傳出遭司法單位搜索。據了解，士林地檢署下午兵分14處，前往吳振隆台北的相關處所進行搜索，並通知多名涉案人到案說明。全案目前朝違反證券交易法方向偵辦，相關事證與責任仍待釐清。

利空賣股避損25萬　冠軍獨董認了內線交易

利空賣股避損25萬　冠軍獨董認了內線交易

仲琦內線交易案　女副董獲不起訴

仲琦內線交易案　女副董獲不起訴

虛增營收9千萬　李洲董座遭起訴

虛增營收9千萬　李洲董座遭起訴

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

