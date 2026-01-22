「西門町地王」吳振隆涉內線交易100萬交保　愛子同列被告無保請回

記者黃宥寧／台北報導

有「西門町地王」、「古錐董」之稱的吳振隆，21日遭檢調搜索。據了解，吳振隆與興櫃公司樂迦再生科技股份有限公司（股票代號6891）董事、其子吳峻毅，疑在重大利多消息未公開前先行買賣股票賺取價差。檢方複訊後，諭令吳振隆100萬元交保並限制出境、出海，吳子則無保請回。

▲有「西門町地王」古錐董之稱的吳振隆疑涉內線交易，21日遭檢調搜索。複訊後100萬交保。（圖／記者黃宥寧攝）

承辦檢察官董諭21日指揮調查局等單位，兵分14路到相關地點執行搜索，並帶回多名涉案人到案說明。經檢察官複訊後，認為吳振隆涉案情節尚待進一步釐清，諭令其以新台幣100萬元交保，並限制出境、出海；吳峻毅，則無保請回。其餘到案被告，經訊問後，則分別以新台幣5萬元至30萬元不等交保。

據悉，現年72歲的吳振隆為人一向低調，但身分背景頗具份量，長年縱橫於有線電視與服飾產業。他曾擔任台灣HBO頻道代理商永鑫多媒體董事長長達12年，並出任新永安有線電視董事長，同時也是本土男裝品牌JUN董事長。此外，吳振隆亦擅長不動產投資，長期布局房地產市場，外界估計其身價初估達百億元以上，因此被封為「西門町地王」。

▲吳振隆愛子吳峻毅現為瀚星百貨股份有限公司董事長。（圖／記者黃宥寧攝）

至於吳峻毅，為樂迦再生科技股份有限公司董事，並擔任公司代表人。據公開資料顯示，吳峻毅畢業於York University，目前亦身兼多項企業職務，包括俊貿國際股份有限公司董事長，以及瀚星百貨股份有限公司董事長，在企業經營領域具一定歷練。

據了解，目前全案仍處於偵查階段，相關股票交易時點、是否涉及重大未公開資訊，以及實際不法獲利金額，仍有待進一步調查釐清，後續不排除持續約談相關人士到案說明。