夫帶小三同居酸：壓力很大不想回去　正宮保住房產、子女放生他

記者黃翊婷／綜合報導

桃園人妻阿鳳（化名）提告控訴，丈夫阿彰（化名）今年1月離家後，就與小三同住在新北市，還說「我有其他官司，壓力很大，不想回去」，拋下她與兩名未成年的子女不管，雖然少了丈夫依靠，但自己有穩定的工作也有房子，於是決定訴請離婚，放生這位無緣的丈夫，最後獲得桃園地院法官裁准。

阿鳳在判決書中主張，自己和丈夫是在2013年8月間結婚，婚後育有兩名未成年子女，沒想到丈夫屢屢外遇，甚至還把小三帶回家，也有家暴紀錄，夫妻倆經常為此產生爭執，直到今年1月6日對方突然離家出走，偶爾才會主動聯繫，「我只知道他目前跟外遇對象住在新北市，這段期間他沒有回來探視過我和孩子，也沒有支付扶養費用。」

▲阿彰離家出走後，帶著小三搬到新北市同居。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

更讓阿鳳心寒的是，自己曾在打離婚官司期間問過丈夫的意見，結果卻得到「我還有其他官司，壓力很大，不想回去」的回答，這才真正斷念，不再強求這段婚姻。

而阿彰經過合法通知並未到場辯論，也沒有提出任何書狀聲明，對於妻子訴請離婚，他曾在電話中表示自己完全知情；後來社工前往訪視，他則改口聲稱已經與妻子討論過，對方會撤回告訴，之後就拒絕訪視。

▲阿鳳和兩名孩子被丈夫丟下不管。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

桃園地院法官認為，阿彰、阿鳳兩人已經分居多時，男方在分居期間還持續與其他人同居，完全不顧妻兒，也沒有積極謀求復合，顯然已經沒有維持婚姻的意欲，加上他應負的責任比較重，因此裁准女方的訴求，判兩人離婚。

至於孩子該由誰來扶養，法官指出，阿鳳雖然經濟條件上稍微吃緊，但她了解孩子的需求，母子關係也很良好，而且擁有自己的房子，鄰近商圈、生活機能便利，足以提供舒適的照護環境，最後裁定由她來扶養孩子，丈夫阿彰則得支付每個月2萬1684元的扶養費用。