夫破門撿到黑絲襪「目睹同蓋一條被」　妻挖出外遇黑歷史仍賠3萬

記者黃翊婷／台北報導

博士畢業的李姓人夫懷疑吳姓妻子外遇，2017年2月間帶著友人衝到高姓男子家中，果然看見兩人衣衫不整同蓋一條棉被，房間內還有脫下的裙子、黑絲襪，氣得提告求償50萬元。由於吳女反控丈夫家暴，台北簡易庭法官查證的確核發過3次保護令，因此判她應賠償丈夫3萬元較為適當。

李男在判決書中主張，高男明明是有配偶之人，卻還與妻子搞曖昧，2017年2月3日那天他帶著朋友一起衝去高家，當場撞見兩人同床共枕、同蓋一條棉被的場面，而且妻子上半身赤裸、高男僅穿內衣褲，房間裡還有脫下的外套、上衣、裙子和黑絲襪，顯然兩人的關係已經超越單純的友誼，否則怎麼會丟下家中兩名未成年的子女，自己開車到新竹夜宿，讓他飽受精神上的折磨與煎熬，因此決定提告求償50萬元的精神慰撫金。

▲李男在房間裡找到妻子穿過的黑絲襪。（示意圖／記者趙于婷攝，與本文當事人無關）

對於丈夫的指控，吳女辯稱，丈夫2013年間外遇黃姓女子，還被法院判刑4月，她和高男只是普通朋友，卻淪為設計離婚的報復工具，兩人2016年間先後發現車上被安裝GPS，為了避免影響到孩子，她還努力說服對方先不要報警，希望可以3人一起協調，結果丈夫始終避不見面，後來3人約定要在2017年2月3日一起商討此事，沒想到破門而入的竟然是丈夫和徵信業者，「他對我和兩個孩子都有家暴行為，他才是婚姻關係及家庭生活的破壞者。」

高男也出庭證稱，自己與吳女並無任何曖昧情愫，2013年李男外遇的事情曝光，自知理虧，想離婚卻又不肯負擔責任，這才開始製造妻子也外遇的假象，甚至頻繁騷擾他與家人、胡亂興訟，為了誘使李男現身，兩人才設計這場抓姦大戲，「他闖進來的瞬間，我穿著完整衣物，蹲趴在地上整理剛更換的床單和被套。」

▲高男辯稱自己當時只是在整理被單，身上衣物完整。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

台北簡易庭法官認為，縱使吳女和高男都堅稱彼此只是朋友，但是兩人都是有配偶之人，卻在深夜共處昏暗的套房內，女方也的確躺在床上，還做出用棉被包裹身體躲避丈夫的行為，客觀上已經足以讓人產生兩人有親密肢體接觸的認知，況且若是要相約談判，應該會另外邀請第三人在場見證，但案發當時只有他們兩人，顯然於常理不符。

法官指出，考量到李男的確曾因外遇挨告，吳女也聲請並獲准3次保護令，衡量雙方身分、地位、經濟能力以及受到的損害程度等因素，最後判妻子應賠償丈夫3萬元較為適當，其餘部分求償金額過高，不應准許。