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億元私菸靠「報修」闖關台船基隆廠　引爆國安漏洞爭議

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記者黃翊婷／綜合報導

海巡署今年4月查獲8個裝有走私菸品的貨櫃，初步估計市價約1億元，進一步追查發現，這些私菸是以「報修」為名義，由一般散裝船載運至台船基隆廠區，成功躲過海關查緝。由於基隆廠目前正在評估關於潛艦園區的設置，檢調單位已接手偵辦此案，是否有內神通外鬼或國安漏洞等問題，台船方面以案件進入偵查階段為由，低調表示不方便對外表達意見。

台船基隆廠。（圖／翻攝自Google地圖）

▲台船基隆廠爆出私菸案。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，海巡署是在今年4月於基隆市北寧路附近查獲8個異常停靠的貨櫃，打開檢查赫然發現176萬多包的走私香菸，初步估計市值約1億元，再進一步追查，沒想到這批私菸竟然是從台船基隆廠流出。

承辦人員向《聯合報》透露，過去私菸都是藏在其他貨品中，再由基隆港進入，這批私菸卻是隨著一般散裝船進入台船基隆廠，加上打著「船隻報修」的名義，才會沒被海關發現，進而成功混入闖關。

▲▼吸菸,抽菸,二手菸。（圖／取自Pixabay）

▲調查人員懷疑，可能已有部分私菸流入市面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

此外，因為台船基隆廠現階段正在研擬潛艦園區的相關設置，如今被爆出私菸案，掀起外界質疑是否會造成國安漏洞問題。對此，台船回應，整起案件已經由檢調單位接手調查，所以不方便對外多作說明，不過，對於相關人員的疏失會依照規定進行懲處、開除，同時也會加強員工教育，避免類似的案件再發生。

至於是否還有其他走私菸品外流，以及有無內神通外鬼的可能，檢調單位已展開相關調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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