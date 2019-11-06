弟代駕遇警開口嘿一聲　哥拒酒測慘噴9萬「結局免罰」

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子2018年8月間請弟弟阿冠（化名）代駕，回家路上因為拒絕警方酒測而被開罰9萬元，同時還得吊照3年，他不滿提出行政訴訟。桃園地院法官認為，阿冠因為有多項前科，遇到攔查一時緊張，開口就回答「嘿」，加上警方沒有任何錄影紀錄可以證明兩人有互換過座位，最後認定證據不足，裁定撤銷原處分，收回9萬元罰單。

▲李男認為自己雖然有喝酒，但沒有開車，所以沒有理由要求他進行酒測。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

李男在判決書中主張，因為很清楚酒駕的嚴重性，當天酒後找來弟弟代駕，這一點母親和其他朋友都可以作證，偏偏警員攔查後不斷重複告知「阿冠說你有開車」，從那時候起不論是製作筆錄還是任何行政程序，警方都不理會他的說詞，一口咬定自己有開車，「難道只因為阿冠有搖頭、點頭的行為，就足以證明我有開車？所有影像都可以證明我沒有，難道（警員）可以憑直覺或感覺就將我定罪嗎？我沒有開車，當然不需要接受酒測。」

桃園市政府交通事件裁決處則認為，警員當然不能毫無理由就對駕駛人實施酒測，雖然李姓兄弟沒有明顯的違規行為，但有明顯酒味，才會要求進行酒測，且李男拒絕受測後，警員也有說明拒測最高可罰9萬元，還得吊銷駕照3年，期間不得考領，車輛也要當場移置保管，結果再次被拒絕，警員反問「你懂這個意思嗎」，他卻回答，「你法條背得還滿好的耶」、「你說我拒絕酒測，還跟我拉條文」、「沒辦法我要陪你啊，你在搞我耶」等話，最後依法開罰並無違誤。

▲李男酒後請人代駕，卻因為拒絕酒測而吃上9萬元罰單。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

桃園地院法官勘驗警員的密錄器畫面，發現警員先是詢問兩人的關係，接著又提問「剛剛是他（李男）開的嘛，對不對」，阿冠則回答「嘿」；但他後來出庭證稱，自己並沒有和哥哥互換座位，只是因為前科很多，看到警察會緊張，才會回答「嘿」或做出點頭的動作。

法官調查阿冠過去的犯罪紀錄，確認他真的有竊盜等多項前科，可見看到警察會緊張這一點是真的；而在這起事件中，警員看見李男下車腳步不穩，卻沒有任何錄影紀錄證明他有從汽車駕駛座下車的經過，加上證詞與職務報告上的記載不一樣，顯然是過程中有瑕疵，最後裁定撤銷原處分，判李男免罰。

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