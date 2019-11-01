告前夫「婚前硬上」…強脫褲性侵5次！檢疑惑：你怎麼還願意跟他結婚？　

▲花花前往警局指控前夫婚前性侵她5次得逞，檢察官覺得被性侵還結婚，實在不符常情，最終不起訴阿俊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文、徐愷昕／新北報導

新北蘆洲分局接獲女子花花（化名）報案控訴，前夫阿俊（化名）在2人結婚前性侵她5次，同時還激動拿出手機的LINE對話紀錄以示證明。檢察官認為花花控訴自己被性侵，但事後卻和阿俊同居甚至結婚，與一般常情不符，雖花花有提出責怪男子硬要內射的對話紀錄，但檢方仍判定事證不足，對阿俊不起訴。

不起訴書內容指出，花花與阿俊2018年10月相識，交往1個月後，阿俊就搬進花花位在蘆洲的租屋處同居，2019年1月兩人登記結婚，遺憾的是婚姻僅維持3個月就告吹。花花指控阿俊在兩人結婚前的2個月期間，一共強行脫她內褲，性侵5次得逞。

新北市地檢署開庭時阿俊否認性侵，覺得自己很無辜，指雙方交往期間從未違反女生意願，強迫發生關係。花花則表示，兩人才見面2、3次時，阿俊就對她伸出狼爪意圖發生關係，她當時覺得得發生這種事不太好，但阿俊也不顧她意願，只說聲「來不及了」就直接內射，不過詳細經過因事發已有點久遠，她也不太清楚當初內褲是自己脫的，還是阿俊脫的。

花花表示有段時間與阿俊斷了聯絡，但後來不知為何又再連繫上，當時阿俊除了會到她家打電動外，還會把行李帶來放在她家，最後就自然而然地住了進來。兩人同住期間，阿俊又再次性侵她，雙方再次為「內射」而爭吵，直到某次花花月經沒有來，醫生初步診斷可能懷孕，她因為不想拿掉小孩，阿俊才決定結婚把她娶回家。

檢察官調查後認為，花花的指控內容令人懷疑，因一般人遭到性侵，理當會大聲尖叫求救，找機會逃離現場，但花花卻在案發後繼續與阿俊聯絡，甚至還結婚同居共處一室，這樣的劇情實在怪異，不符合常理。雖從花花的LINE對話紀錄中可見她確實有責備阿俊，「你根本不尊重我，我要你帶套，你也不要，一直把我內射，打了排卵針，你也是一樣不顧我意願，硬上內射，都沒想過我會不會懷孕」，但檢察官仍認為事證不足，對阿俊不起訴確定。

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