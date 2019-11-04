台灣調查：「35～39歲」離婚率最高　7年之癢拉長到9年

▲台灣離婚原因最大宗是夫妻相處問題（41%），其次是經濟問題（33%）。（圖／123RF，下同）



生活中心／綜合報導

據內政部資料顯示，2018年台灣的離婚數高達5萬4402對、離婚者的婚齡中位數為8.25年，以年齡落35～39歲的夫妻最多，離婚對數為1.5萬對左右，佔總數約20%。婚姻法律線上諮詢平台85010則進一步調查發現，夫妻離婚平均年齡37.7歲，意即38歲者是離婚危機的高風險族群， 平均結婚年限則為9.3年。

據統計調查，離婚原因最大宗是夫妻相處問題（41%），其次是經濟問題（33%），第三名則為外遇因素（15%），婆媳相處問題也佔8%。85010指出，大部分的夫妻面對離婚時，最容易遇到的爭議是以子女監護權（40.15%）為最大的爭議點，其次為財產分配（36.14%）。

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85010共同創辦人，同時也是法律暢銷書「一不小心就被吉」的作者雷皓明律師表示：「在執業近10年中，看過太多人因為害怕或不懂法律而被困在婚姻的牢籠裡，可能是老公外遇的家庭主婦，或是天天擔心被家暴的外籍配偶。離婚對這些人來說不是結束，而是新生活的開始。我們更期盼能成為婚姻觸礁者的陪伴者，同時解決律法及心靈上的困境。」

例如85010的個案中，一對夫妻結褵三十餘年，先生不斷有家暴情況，恐嚇、毆打、限制行動，甚至將子女綑綁，並因太太聲請家暴令而將其趕出家門，分居近十年。等三名子女成年支後，太太有意離婚而尋求協助，提起訴訟。還有個案是一名外籍配偶被另一半家暴，不曉得如何蒐證申請保護令，想找專業律師諮詢，也沒有認識的又怕負擔不起，更擔心孩子的監護權會因為自己外配的身份而直接判給對方？在崩潰又忐忑的時刻，許多人都會期待是否有人在第一時間能先替自己分析現況，提供客觀建議，而不是先談每小時多少諮詢費，真正體會到無助的自己當下只想知道下一步要怎麼走？

85010為亞洲第一個結合AI數據分析與法律專業服務的團隊。另一位共同創辦人黃適文表示：「我們專注在處理家事法律案件，並利用大量AI技術輔助律師透過數據分析統計，針對歷史性案件判決結果與其過程，透過更科學且效率化的方式提供更專業的服務，協助客戶解決婚姻問題。」

此外，85010也根據過往經驗，整理了離婚協議中最常見的基本的約定，包括監護權、扶養費、財產分配等，製做成專業的離婚協議書範本，讓大家可以透過免費的Line線上諮詢索取並對離婚協議有基本的認識。

婚姻問題困擾者僅需要在85010平台上點選目前遇到的情況，便能即時透過海量數據，採取「分析預測服務」，了解自己的情況後，即可直接透過線上Line 對話窗與真人律師一對一免費線上諮詢，待全盤的確認後才需要評估是否要進行委任律師。

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