夫妻拚事業分居近5年　老公竟在大陸殺害二奶遭判死！訴請離婚准了

▲老公在大陸殺害二奶被捕，在台灣的老婆向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者孫于珊／台北報導

一對夫妻為了打拼事業，2人長期分隔兩地，老公在大陸發展，老婆則留在台灣努力，但老公卻在對岸「包二奶」，甚至痛下狠手把對方殺了！而這一切，老婆完全被蒙在鼓裡，直到老公在大陸被抓後才知情。老婆因此向法院訴請離婚，老公也覺得自己已經無法照顧家庭，表示同意離婚，士林地方法院審結，判准雙方離婚，全案可上訴。

該夫妻1991年5月12日結婚，育有1女，現已成年，婚後共同經營廚具及衛浴事業，老公為擴展大陸地區事業版圖，長年旅居大陸；老婆則將事業重心放在台灣國內，僅偶爾前往大陸協助老公財務工作。

然而世事萬變，2014年間老婆接獲通知，老公在同年11月25日與外遇對象發生嚴重爭吵，失手將對方殺害，而遭公安人員逮捕。此時，老婆才知道老公在背地裡「偷吃」大陸地區員工！

老公則因涉犯《故意殺人罪》，遭山東省青島市中級人民法院判處死刑，緩刑2年執行，並已於2017年3月9日發監服刑於山東省濰坊監獄。

由於老公在大陸殺害外遇對象而遭判死刑，現於大陸監獄羈押中，加上夫妻分居近5年，老公自2014年12月9日離台後，就不曾再回台灣，老婆因此無意維持婚姻而提告，老公也同意，不過因無法入境、無法偕同辦離婚。法官認為，這段婚姻已產生破綻，雙方明顯不想再維持婚姻，已難以繼續共同生活，因此准2人離婚，而訴訟費用由男方負擔。28年的婚姻就此畫下句點。

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