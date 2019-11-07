瞞病妻性侵外傭4次「幫解決性需求」　色翁掰：我把她當女兒看待

記者黃翊婷／綜合報導

高雄80歲的鄭姓老翁透過兒子聘請菲律賓籍的小愛（化名）來家中擔任幫傭、照顧生病的妻子，他卻在2018年2月至5月間對幫傭伸出4次狼爪，整起事件曝光後，還辯稱是要幫對方解決性需求，一切都是被引誘、設計。然而，小愛出示受到侵害的錄影鐵證，高雄高分院認為，鄭翁把錯全都怪在受害者頭上，顯然毫無悔意，最後駁回他的上訴，維持一審判決8年有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書中提到，2018年2月農曆年間鄭翁趁著發紅包的時候，強行從旁邊抱住小愛並撫摸胸部，直到手被拍掉才停止；第二次是在同年5月間，他赤裸著上半身走進小愛的房間，用雙手將人環抱住，還一邊說著「我聞聞看」、「我聞一下」，不顧對方抗拒親吻背部，最後因為被用力搥打、推開才罷手。

▲小愛原本是來幫忙照顧鄭翁生病的妻子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

就在第二次得手隔天，鄭翁又進到小愛房裡，強行抱住並親吻脖子；屢次得逞的他忍了3天再次出手，硬是將人撲倒在床上，性侵得逞一次。小愛不甘受辱，事發當天立即報警求援，同時提供錄影、沾有雙方DNA的衛生紙等證據，整起事件才因此曝光。

鄭翁到案後辯稱，自己的確與小愛有過4次親密行為，但沒有強迫的意思，一切都有經過對方同意，「她會說『money』，表示她同意，我都有給她錢，把她當女兒看待，這都是為了她的需求才做，我事後回想起來，這4次根本都是被她引誘、設計才發生。」

▲小愛警覺不對勁，雖然極力反抗也有錄影蒐證，還是遭鄭翁性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere，與本案無關）

但鄭翁在一審被橋頭地院法官依強制猥褻罪、強制性交罪判處8年，他不滿提出上訴。高雄高分院合議庭勘驗小愛的錄影影片，發現她全程都有表示「不要」、「help me」，且頻頻掙扎，表現出極度嫌惡、閃避以及推打等行為，如果雙方真的是合意發生性關係，她又怎麼會有這麼激烈的反抗動作，顯然一切只是鄭翁想滿足自己的慾望，才會強行伸出狼爪。

合議庭指出，鄭翁事後矢口否認犯行，還把錯全推給小愛，辯稱是要幫忙排解性需求，可見他根本沒有悔意，上述供詞也屬於無稽之辯，毫無可以採信的理由，最後裁定駁回上訴，維持一審量刑。