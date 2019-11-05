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老婦搭車坐過頭迷途困山區　三峽警利用M-Police人臉辨識助返家

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▲ 老婦搭車坐過頭迷途困山區 三峽警利用M-Police人臉辨識助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 老婦搭車坐過頭迷途困山區，三峽警利用M-Police人臉辨識助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽警分局橫溪派出所警員姚志宏、成福所所長陳明麟，日前擔服擴大臨檢勤務時，接獲民眾報案指稱，三峽區三十股路段有迷途老婦，警方趕抵現場，發現黃婦神情恍惚，由於地區偏僻，且時間已近午夜，當日氣溫驟降又飄著細雨，黃婦僅著單薄衣物，警方立即將黃婦帶返駐地安置。

警方於駐地內，馬上提供溫水讓黃婦袪寒，並安撫黃婦不安情緒。由於黃婦無法正確說出個人資訊，警方利用M-Police人臉辨識系統、戶役政系統找到多筆資訊，經過多方交叉比對後，終於確認黃婦身分，並聯絡上黃婦家屬，黃婦見到家人後，終於破涕為笑。

家屬表示，黃婦平時會自己坐公車出門，當日可能是搭車欲返回新莊住處時，忘了下車，一路搭到了三峽山區，緊張情緒下竟忘了回家的路，只好一直在現場徘徊，身上沒有手機也沒有現金，還好警方即時協助，對於警方用心對待深感謝意。

三峽警分局長李建廣呼籲，民眾家中若有長者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話之連絡卡片，俾利警方快速聯繫家屬。

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