妻家中撿到2G手機！一開驚見丈夫交纏小三…摩鐵淫照曝光

▲簡女發現丈夫偷情，氣炸告上法院。（圖／本報資料照）



記者柯振中／台中報導

台中一名簡姓女子與丈夫結婚13年，去年2月無意間發現丈夫有一支2G手機，沒想到一打開手機，竟驚見丈夫在外偷情，還利用這支手機拍下激情照片，氣得她炸告上法院。台中地方法院近日判決出爐，丈夫與小三須賠償30萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，簡女與擔任補教師的丈夫林男在民國94年11月結婚，婚後育有2子，簡女是家庭主婦，平時在家裡帶小孩、服侍公婆，生活過得相當不錯。

107年2月，簡女檢視丈夫車上的行車紀錄器時，發現丈夫曾前往汽車旅館，因此逼問對方。當時丈夫坦承，有過一夜情，2人事後也達成和解，繼續過著家庭生活。

▼簡女在2G手機內發現丈夫偷情的證據，氣炸告上法院。（圖／記者周宸亘攝）



不過，簡女在同一年份發現丈夫有一支2G手機，好奇之下向丈夫問了手機密碼，不料打開手機檢視內部資料，竟在手機裡面發現丈夫與小三互傳猥褻照，還有前往汽車旅館偷情的「紀念合影」，讓她氣炸告上法院。

林男與小三林女被求償70萬元，但林男強調，他與林女偷情是從106年下半年到107年2月之間，且自己從事補教工作，無法擔負70萬元的賠償金，希望能減為30萬元。

台中地方法院審理後認定，林男與林女的行為侵害簡女的配偶權，且情節重大，造成簡女身心受創，婚姻、家庭都受到重大損害，因此判處2人賠償簡女30萬元。

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