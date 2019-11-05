2歲童墜橋最後身影曝光！母親目睹崩潰…耳邊不斷傳來「媽媽」

▲2歲童奧萬大墜橋亡，最後身影曝光。（合成圖／翻攝《東森新聞》、民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

南投縣奧萬大森林遊樂區3日驚傳墜橋命案，2歲男童從吊橋上墜落山谷，送醫後仍不幸身亡。事件發生3天後，男童最後身影的照片也曝光，當時男童與母親緊緊牽著手，男童父親也悲痛說明，妻子現在已經崩潰，回到房間後電視都不敢關，只要一安靜下來，就會聽見「媽媽、媽媽」的聲音。

這起事件發生在3日下午1點40分左右，2歲男童與母親在吊橋上手牽手行走時，因為風勢太強，導致橋梁晃動，不慎跌坐在防護網上，從縫隙墜下溪床。事件發生後，警消立刻出動，前往當地搜救，在橋下的溪床尋獲男童，立刻送往醫院急救，但仍沒有挽救男童的性命。

▼2歲男童與家人到奧萬大旅遊，卻不慎墜橋身亡。（合成圖／翻攝《東森新聞》、民眾提供）



根據《東森新聞》報導，事件發生3天後，親友發現，當時在橋邊拍下的自拍照，正好拍下男童的最後身影，當時男童與母親走在橋上，兩人手牽著手，而男童的父親就在兩人前方不遠處。

男童爸爸說明，當時他牽著大兒子走在前方，蹲著向兒子解說四周的風景，突然聽到妻子的尖叫聲，回頭看見妻子想伸手拉住小兒子，但根本來不及，只能看著意外發生。

男童爸爸說，妻子眼睜睜看著兒子墜下，情緒已經崩潰了，現在回到房間內，電視都不敢關起來，只要環境一安靜下來，耳邊就會一直傳來「媽媽、媽媽」的聲音。

男童的爸爸崩潰說明，妻子都已經夠難過了，還被莫名的網友酸「為了保險金」，根本就是二度傷害，「明明是一個受害者家屬，又變成一個加害者，被大家這樣落井下石、這樣騷擾！」

▼男童墜奧萬大吊橋身亡。（圖／記者白珈陽攝）



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