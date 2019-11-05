臉書嗆「頭城小孩沒用」！20歲屁孩氣炸揪團砍人…被逮才知砍錯了

▲2男在超商外聊天，突然遭砍。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭礁溪4日發生砍人事件，一名藍姓男子與朋友在超商外聊天，突然來了3輛車，6名男子一下車，就朝著他們追砍，導致手上、背部都受到刀傷。事件發生後，警方立刻逮到犯案的蘇姓主嫌與5名同夥，了解案發原因後才知道，蘇嫌在臉書上被嗆「頭城小孩沒用」，一時氣憤難耐，開車前往宜蘭市尋仇，沒想到根本砍錯人。

這起事件發生在4日晚間，藍姓男子當時與朋友在超商外聊天，突然有3輛車開過來，擋住他與友人的去路，6名男子隨後從車上下來，持刀、棍棒朝他們追砍、狂毆，導致他與張姓友人手上、背部受到刀傷。

附近鄰居看見，當場嚇傻報警，警方獲報後，出動快打部隊到了現場，但砍人的男子早已駕車逃逸。由於事件發生相當突然，警方將藍姓男子的友人全部帶回釐清案情；藍男的友人無奈回應，只是過來聊天，根本不曉得發生什麼事。

▼屁孩到超商外尋仇，被逮才知砍錯人。（圖／翻攝《東森新聞》）



事件發生後，警方調閱監視器畫面，火速逮到犯案的20歲蘇姓主嫌，了解案發原因後才知道，原來蘇嫌在臉書上與陌生男子發生糾紛，兩人不斷互嗆，對方說了一句「頭城小孩沒用」惹怒了蘇嫌，讓蘇嫌氣炸夥同朋友，駕車前往宜蘭市區尋仇。

行經該超商門口時，蘇男看見許多摩托車在超商門口聚集，以為就是這些人，直接把車擋在摩托車的後方，與朋友持刀、棍棒下來追砍、毆打，再駕車逃逸。

警方調查後，已將蘇男與另外五名情義相挺的朋友移送宜蘭地檢署偵辦，目前還在進一步調查。

▼屁孩被逮才知到砍錯人。（圖／翻攝《東森新聞》）



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