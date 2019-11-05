　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

郭台銘親赴刑事局對網友提告　他享受「對抗權貴」...竟嗆：太爽了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼郭台銘赴刑事局提告。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘赴刑事局提告。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱茀濱／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘不甘母親遭到臉書網友散布「死亡假消息」，今（5）日上午11時30分再度走入刑事局針對李姓網友提出告訴，並指出「你可以詛咒我被車撞死，但是任何人，都不能詛咒我母親；如果連我都不能保護我家人，台灣還有多少人民可以做到不受網路霸凌？」不料，這名李姓網友不僅回嗆「我很享受對抗權貴的感覺，非常興奮！太爽了！」，更強調「玩郭台銘是需要策略的，一切都是剛剛開始」。

李姓網友5日在臉書上發文指出，針對郭台銘親自去提告，他感到很興奮、刺激，這是他人生第一次對抗和叫板權貴，「我絕不會退縮，我很享受對抗權貴的感覺，太爽了！」

他補充道，「我的目的是激怒郭台銘，讓他不安寧，讓他受點精神損失撫慰一下富士康14+個被他害死的員工的冤魂」， 所以他不會現身，玩郭台銘是需要策略的，「一切都是剛剛開始」。

▲▼針對郭台銘親自提告，李姓網友竟回嗆，太爽了。（圖／翻攝臉書）

▲針對郭台銘親自提告，李姓網友竟回嗆，太爽了。（圖／翻攝臉書）

貼文一發，網友紛紛表示「你沒有在對抗啊！你還躲著呢！何不像個男子漢現出真實身份，實際的來對抗更好」、「你在弄醒熟睡中的老虎」、「沒救了⋯」、「你還躲著呢！躲好躲滿喔！」、「孩子，你只是網路上亂造謠亂罵而已，這不叫玩，這叫幼稚」。

郭台銘日前才因郭母假死訊憤而提告200名網友，但日前一名李姓網友仍持續在網路上散布假消息，經郭辦提醒後，仍充滿挑釁意外回應「要告就來告！」郭台銘也因此決定不忍了，今再度前往刑事局針對該名李姓網友提出告訴。人民、擴大網路霸凌歪風，人民如何能有免於恐懼的自由？」

▲郭台銘與永齡基金會赴發言人蔡沁瑜怒指網友惡意造謠堅決提告。（圖／記者張君豪攝）

▲郭台銘與永齡基金會赴發言人蔡沁瑜怒指網友惡意造謠堅決提告。（圖／記者張君豪攝）

郭台銘今天上午11點30分抵達刑事局，簡短向現場媒體說明後，直接步入刑事局內搭電梯直赴偵九大隊報案，刑事局方面則派出偵九大隊第三對隊長邱承迪，邱也是日前郭辦永齡基金會副執行長兼發言人蔡沁瑜提告網友案件的承辦人，刑事局初判兩案都是不理性網友所為，內容前後有連續性和雷同之處，經整理所有網友觸法言論後調查偵辦。

警方分析這名李姓網友帳號，發現他創立帳號4年多，卻從2019年10月20日才首度發文，內容幾乎都是一面倒攻擊抹黑郭台銘的文章；李姓網友甚至透過臉書PO文自我介紹，「我之所以痛恨郭台銘的原因，就是當年富士康13個人因為血汗工廠奴工跳樓自殺後，郭台銘說了一句話…。」

ET快訊
12強／中華隊6比1退波多黎各奪首勝
快訊／彰化男騎車遭砂石車輾斃　「屍塊四散」當場慘死
人夫伴小三在房間「決戰分手砲」　爽完他狠掐脖：再一晚
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臉書嗆「頭城小孩沒用」！20歲屁孩氣炸揪團砍人…被逮才知砍錯了

郭台銘親赴刑事局對網友提告　他享受「對抗權貴」...竟嗆：太爽了！

獨／詐建商警曾喬債結識黑幫大哥　遭督察記過調檔案室冷凍同事惋惜

2歲童墜橋最後身影曝光！母親目睹崩潰…耳邊不斷傳來「媽媽」

父母都在客廳…人夫伴小三在房間「決戰分手砲」　爽完他竟狠掐脖子：再一晚

數百隻白尾八哥盤據彰化縣警局　「每天鳴叫到半夜」警超崩潰

民宅傳出「異常」吵雜聲…通靈神警現身查訪　竟救了她一命！

新竹關西街頭賓士拒檢衝撞　勇警連開6槍後…他棄車逃逸

膽大包天！內勤警員假冒調查局組長　瞎掰維安查報隊幹員恐嚇建商逾500萬

便衣警未出示證件就上銬帶人　「還抓錯人！」北市警：將處分

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

臉書嗆「頭城小孩沒用」！20歲屁孩氣炸揪團砍人…被逮才知砍錯了

郭台銘親赴刑事局對網友提告　他享受「對抗權貴」...竟嗆：太爽了！

獨／詐建商警曾喬債結識黑幫大哥　遭督察記過調檔案室冷凍同事惋惜

2歲童墜橋最後身影曝光！母親目睹崩潰…耳邊不斷傳來「媽媽」

父母都在客廳…人夫伴小三在房間「決戰分手砲」　爽完他竟狠掐脖子：再一晚

數百隻白尾八哥盤據彰化縣警局　「每天鳴叫到半夜」警超崩潰

民宅傳出「異常」吵雜聲…通靈神警現身查訪　竟救了她一命！

新竹關西街頭賓士拒檢衝撞　勇警連開6槍後…他棄車逃逸

膽大包天！內勤警員假冒調查局組長　瞎掰維安查報隊幹員恐嚇建商逾500萬

便衣警未出示證件就上銬帶人　「還抓錯人！」北市警：將處分

12強／味全龍洋投保送送分　日本8比4逆轉委內瑞拉

公費流感疫苗給學生不給教師？疾管署：非高風險、高傳播族群

12強／江少慶6局好投、林立2分砲　中華隊6比1退波多黎各奪首勝

12強／D罩杯以上女球僮是真的？波多黎各米吉亞開聊

12強／台波首戰11017人進場　首戰人潮不若上一屆

12強／國際賽鄉長上班！陳禹勳1局無失分防禦率仍是0

臉書嗆「頭城小孩沒用」！20歲屁孩氣炸揪團砍人…被逮才知砍錯了

減肥明天再說，老娘就要吃澱粉！　百年「義大利麵」變潮衫

女偶像寫歌爆抄襲「整首和SJ一樣」！　被砲轟刪歌…急認錯：是我失誤

快訊／彰化男騎車遭砂石車輾斃　「屍塊四散」當場慘死

社會熱門新聞

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

台企銀總座偷吃女秘書　賠人夫百萬助她恢單

博士生撞死國道警　一審判緩刑賠400萬

人夫承諾給800萬…女網紅感動上床「被衝刺」

他公廁內強奪學妹初夜！她崩潰：我要怎麼結婚

板橋少年持槍自戕　臉書留遺言

櫃姐長濕疹　噴光408萬積蓄醫治...只換到一句話

轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他霸氣舉動救人

父母都在客廳…人夫伴小三在房間「決戰分手砲」

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

她喝下「白白粉濁」昏迷15hrs！醫曝：有2男DNA

離家闖台北租屋空房　新竹長髮妹：敲房東沒回才先住

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

更多熱門

相關新聞

郭粉「總統投誰？」　韓國瑜僅拿2％

郭粉「總統投誰？」　韓國瑜僅拿2％

自鴻海集團創辦人郭台銘9月中旬宣布不選後，郭粉動向備受外界關注。永齡基金會執行長劉宥彤4日傍晚在臉書舉辦投票，詢問粉絲們「郭董不選總統後，你總統會投給誰？」截至5日下午5點，有44％的網友選擇投給總統蔡英文，僅2％選擇國民黨總統參選人韓國瑜。

她喝下「白白粉濁」昏迷15hrs！醫曝：有2男DNA

她喝下「白白粉濁」昏迷15hrs！醫曝：有2男DNA

專業郭黑帳號　警鎖定「李英德」

專業郭黑帳號　警鎖定「李英德」

蔡沁瑜指名李姓網友：歡迎現身直球對決

蔡沁瑜指名李姓網友：歡迎現身直球對決

惠台26條　央視主播喊「灣灣回家吧」

惠台26條　央視主播喊「灣灣回家吧」

關鍵字：

刑事局郭台銘郭黑網友偵九大隊造謠

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面