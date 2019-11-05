郭台銘親赴刑事局對網友提告　他享受「對抗權貴」...竟嗆：太爽了！

▲郭台銘赴刑事局提告。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱茀濱／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘不甘母親遭到臉書網友散布「死亡假消息」，今（5）日上午11時30分再度走入刑事局針對李姓網友提出告訴，並指出「你可以詛咒我被車撞死，但是任何人，都不能詛咒我母親；如果連我都不能保護我家人，台灣還有多少人民可以做到不受網路霸凌？」不料，這名李姓網友不僅回嗆「我很享受對抗權貴的感覺，非常興奮！太爽了！」，更強調「玩郭台銘是需要策略的，一切都是剛剛開始」。

李姓網友5日在臉書上發文指出，針對郭台銘親自去提告，他感到很興奮、刺激，這是他人生第一次對抗和叫板權貴，「我絕不會退縮，我很享受對抗權貴的感覺，太爽了！」

他補充道，「我的目的是激怒郭台銘，讓他不安寧，讓他受點精神損失撫慰一下富士康14+個被他害死的員工的冤魂」， 所以他不會現身，玩郭台銘是需要策略的，「一切都是剛剛開始」。

▲針對郭台銘親自提告，李姓網友竟回嗆，太爽了。（圖／翻攝臉書）



貼文一發，網友紛紛表示「你沒有在對抗啊！你還躲著呢！何不像個男子漢現出真實身份，實際的來對抗更好」、「你在弄醒熟睡中的老虎」、「沒救了⋯」、「你還躲著呢！躲好躲滿喔！」、「孩子，你只是網路上亂造謠亂罵而已，這不叫玩，這叫幼稚」。

郭台銘日前才因郭母假死訊憤而提告200名網友，但日前一名李姓網友仍持續在網路上散布假消息，經郭辦提醒後，仍充滿挑釁意外回應「要告就來告！」郭台銘也因此決定不忍了，今再度前往刑事局針對該名李姓網友提出告訴。人民、擴大網路霸凌歪風，人民如何能有免於恐懼的自由？」

▲郭台銘與永齡基金會赴發言人蔡沁瑜怒指網友惡意造謠堅決提告。（圖／記者張君豪攝）



郭台銘今天上午11點30分抵達刑事局，簡短向現場媒體說明後，直接步入刑事局內搭電梯直赴偵九大隊報案，刑事局方面則派出偵九大隊第三對隊長邱承迪，邱也是日前郭辦永齡基金會副執行長兼發言人蔡沁瑜提告網友案件的承辦人，刑事局初判兩案都是不理性網友所為，內容前後有連續性和雷同之處，經整理所有網友觸法言論後調查偵辦。

警方分析這名李姓網友帳號，發現他創立帳號4年多，卻從2019年10月20日才首度發文，內容幾乎都是一面倒攻擊抹黑郭台銘的文章；李姓網友甚至透過臉書PO文自我介紹，「我之所以痛恨郭台銘的原因，就是當年富士康13個人因為血汗工廠奴工跳樓自殺後，郭台銘說了一句話…。」