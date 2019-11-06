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迪卡儂旗艦店「離奇火」燒焦暫停營業！新竹人大驚…疑縱火封鎖調查

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記者許力方、陳凱力／新竹報導

迪卡儂新竹旗艦店5日上午發生火警，起火點就在後方倉庫旁的紙箱，熊熊火焰噴發將近一層樓高，附近熱心民眾、正在工地工人看到濃煙趕來幫忙，所幸消防隊趕到後15分鐘內就撲滅火勢。迪卡儂外牆被燻黑，店家目前暫停營業，警消懷疑，起火點附近沒有電線，可能是遭人縱火，或是煙蒂等外力介入引發。

「大概8、9點的時候，看到濃煙就趕快過來！」熱心民眾發現起火，趕緊跑來幫忙員工接力拿滅火器搶救，附近居民更拍下，火舌直竄高達將近一層樓高，濃煙噴發。新竹市消防局表示，獲報後緊急派員趕到場，拉水線灌救，火勢在15分鐘內就撲滅，頓時紙箱灰燼飄散，煙霧彌漫整條街道，所幸沒有造成人員受傷。 

▲▼迪卡儂旗艦店「離奇火」燒焦暫停營業！新竹人大驚…疑縱火封鎖調查。（圖／翻攝新竹人大小事）

▲迪卡儂旗艦店「離奇火」！濃煙飄散新竹街道。（圖／翻攝新竹人大小事）

▲▼ 迪卡儂倉庫起火 。（圖／民眾提供）

▲▼ 迪卡儂倉庫起火 。（圖／民眾提供）

▲迪卡儂暫停營業新竹人大驚！疑縱火封鎖調查。（圖／熱心民眾提供）

這一場火嚇壞許多人，目擊者聲稱，一開始以為「整個會燒起來」，好在只有一小塊、紙箱部分起火。迪卡儂袁姓公關表示，事發當時開店沒多久，還沒有客人進門，突然後方倉庫傳出火警，濃煙飄入賣場內，依照火警事件SOP，隨即疏散現場人員及5名內部員工，過程順利，也沒有任何影響；確定火場安全及起火原因前，將會暫停營業；一直到晚間6時才恢復營業。

埔頂分隊表示，趕到時發現，現場有明顯的紙箱堆放區，引發火勢，隨即拉水線阻隔大火，避免延燒至賣場內。現場留下被燒毀的紙箱殘骸，外牆、滿地都被燒得焦黑，警消在周圍拉起封鎖線採證調查。

事實上，迪卡儂從南到北共有13家實體店面，而這間新竹旗艦店近期正在進行內部換裝，倉庫存貨大增，部分紙箱堆積在外，卻不明原因突然起火，案情可能不單純。

警消調查，案發地點位在店外空地，並沒有裝置配電盤，地上也沒有電線，因此初步排除電器走火，懷疑可能是煙蒂，或是遭人為縱火引起。不過迪卡儂總公司澄清，展店過程應該沒有與人份發生糾紛，相關調查將配合進一步釐清。 

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