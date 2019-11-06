國小主任轟「韓國瑜講幹話」　高市教育局罰他寫3千字心得報告

▲高市教育局長吳榕峯。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體「公民割草行動」在10月13日發起一場公民假日論壇活動，當中出現一位市府公務員上台發言「韓國瑜每天都在那邊講幹話，搞得高雄市政府只會講空話一樣」，事後也被查出他是某間國小人事主任，民進黨高市議員高閔琳在議會質詢這名主任是否會被秋後算帳？高市教育局長吳榕峯說「已把教育局在議會的專案報告讓他看，請他先寫3千字的心得感想」。

▲市府公務員戴著口罩上台發聲 。（圖／記者洪正達攝）

「高雄公民割草行動」在10月13日發起一場公民假日論壇活動，開放民眾登記上台發言，且登記人數相當踴躍，其中一名市府公務員戴著口罩上台發聲，由於身分相當特殊，也讓台下民眾相當鼓譟，該名公務員表示一上台就表示「韓國瑜每天都在那邊講幹話，搞得高雄市政府只會講空話一樣」。

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪正達攝）

市議員高閔琳6日質詢時，指出這名主任是否會被秋後算帳？而教育局長吳榕峯提到「他確實是我們某個國小的人事主任，因為他有表明身份，那麼我們現在在處理的步驟是有兩個步驟，第一個步驟就是他說我們都沒有做事，他知不知道教育局在一年做了哪些事情，所以我們把教育局在議會的專案報告讓他看，請他先寫3千字的心得感想，他才知道我們做了雙語、雙機，我們做弱勢族群的照顧，我們做了讓北漂老師回來，這個人事主任知道嗎？」。

▲會後聯訪王淺秋(左)也出面解釋。（圖／記者洪正達攝）

看得出吳榕峯不是很開心，他提到「我覺得他是教育人員裡面的一環，他必須知道教育局這十個月來做了哪些事情，因為他不是議員，他不是立法委員，他不能隨便的批評我們教育局，這個是有公務員的考績法可以去處理，那我現在還沒有完全處理完畢，可是我先讓他去看看，教育局這十個多月來至少做了五件事情，雙機、雙語、弱勢族群的照顧、北漂老師回來已經我們幼兒園的增設，這些他難道都不知道嗎？我覺得有的時候，我們做一些事情要看事實來說話，而不是一起來就隨便講」。

一旁高市新聞局長王淺秋則表示「學校內有校務評議委員會依據相關考績法的規定，例如有污辱公署，或者是有侵害同事共同的聲譽等等進行調查，我們沒有從來沒有立刻要求或做任何的懲處，那如果依據考績法，這個公務員有問題的時候，才會加以處理」。