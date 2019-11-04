公車衝撞擁擠車站！司機揮刀狂奔「被攔就捅人」跳海逃逸…釀13傷

▲土耳其一名公車司機突然駕車撞進車站，持刀砍人，釀成至少13人受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

土耳其昨天（3日）傳出一起驚悚意外，一名33歲司機開著公車，卻突然加速，直直撞進人潮擁擠的公車站。他拿著刀子逃跑，看見想要阻撓的路人就四處亂砍，最後跳進海中，但仍然被警方逮捕。據了解，這一場攻擊導致13人受傷，其中包括2名兒童。

根據《美聯社》（AP）報導，公車司機一開始正常駕駛，中途卻突然猛烈加速，撞進路邊的公車站。當時正值人潮熙來攘往的時刻，群眾看見巴士橫衝直撞而來，嚇得趕緊躲避，現場一片混亂。

《紐約時報》報導，司機衝撞之後立刻下車，手握鋒利的刀子，想要逃離現場。一名眼尖的男子發現以後，立刻衝上前去阻擋，卻被狠狠反刺一刀，當場血流如注。

據了解，司機在逃逸的過程中，不斷揮舞刀子，砍傷試圖阻擋的路人，最後狂奔離去，跳進大海當中，但仍被警方逮捕。

伊斯坦堡（Istanbul）警方提到，這一場意外釀成至少13人受傷，除了那一名試圖擋人的勇敢民眾以外，傷患還包括3名伊朗籍公民與2名兒童。他們接獲通報，趕到現場後，逮捕跳進海中、全身溼透的司機，目前仍不清楚嫌犯是蓄意犯案，或者意外衝撞，已經對此展開調查。

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