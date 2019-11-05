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17歲學霸少年沉迷電玩！父進房...驚見他呈「跪姿」猝死電腦前

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實習記者賴韻如／綜合報導

泰國烏隆他尼府近日發生一起離奇猝死案！一名年僅17歲的少年在校成績優異，卻長期沉迷於電玩遊戲，日前他父親進房時，發現兒子竟以「下跪」的離奇姿勢，猝死於電腦前。

據khaosod報導，這名少年於6年前父母離異後，便和弟弟一起與父親同住，今年17歲的他就讀於烏隆他尼府一所私立技術學院，從上了中學後便開始沉迷於電玩，常常一坐在電腦桌前就不知節制。父親透露，自己曾和兒子達成協議，絕對不能因為電玩而忽視了學業，而少年也遵從約定，在校成績一直都保持優異。 

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／เกาะติดสถานการณ์และอุบัติเหตุ）

▲少年以離奇姿勢猝死於電腦前。（圖／翻攝自Facebook／เกาะติดสถานการณ์และอุบัติเหตุ）

近日，父親到少年的房間時，發現兒子竟面部朝下、以離奇的跪姿猝死於電腦桌前，嚇得趕緊報警。警方獲報後趕抵現場，經調查結果顯示，少年身上並無任何受傷痕跡，初步排除他殺可能，而驗屍報告也顯示，少年在被發現時已經死亡將近8至10個小時，死因為「心臟衰竭」。

少年的父親悲傷地表示，因為是單親家庭，他望子成龍讓少年到一家著名的私立技術學校就讀，少年的成績雖然不錯，但太過於沉迷於電玩世界，最後才會發生憾事。

烏隆他尼府醫院主任納隆·塔達德（Narong Thadadet）也警告，父母一定要更加注意，別讓孩子長時間坐在電腦桌前玩電玩，應該常常帶他們出去走走、接觸大自然，且應該傳授「正確的時間規劃」，假如使用了電腦1小時，就應該先休息10至15分鐘出去散散步、活動筋骨，且適時補充水分以及進食，避免昏迷及死亡。

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