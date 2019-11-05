窮到沒錢買書包！慈父熬夜編織「藍色尼龍包」　網感動...跪求開團購

▲NY Keng的父親親手編織了尼龍書包給他。（圖／翻攝自Facebook／Sophous September）



實習記者賴韻如／綜合報導

父母對於孩子的愛，往往都是非常偉大且無價的！柬埔寨名為Sophous Suon的小學老師，日前發現班上一位學生的書包相當特別，經過詢問才知道，原來這是父親沒錢為兒子買書包，於是熬夜「親手」編織的尼龍書包，只希望兒子可以好好上學，讓她相當感動。

據CDN報導，Sophous Suon於今年6月17日在臉書上分享了一系列藍色尼龍書包照片，她表示，這名5歲小男童NY Keng由於家境並不富裕，身為農夫的父親在替他繳完學費、買完制服以後，就買不起新書包了，但為了要讓NY Keng能夠順利上學，且不讓他失望，於是發揮創意，熬夜利用了「尼龍繩」自製了一款獨一無二的書包。

▲尼龍包內部容量非常大。（圖／翻攝自Facebook／Sophous September）



照片中可以看到，這款超特別的書包用尼龍繩編織得非常扎實且堅固，背面和一般書包一樣有2條可以背起的黑色背帶，正面則是翻蓋式，正中間有一個黑色固定扣，防止東西掉出，而內部容量大到可以放入好幾本課本。這款「藍色尼龍書包」不僅超級有創意又細緻，也非常耐用。

▲▼尼龍包外表非常細緻且耐用。（圖／翻攝自Facebook／Sophous September）



照片曝光後，不少網友都被這名父親的舉動感動到，紛紛留言表示，「偉大的父親！」、「無價的書包，用再多錢也買不到！」、「好想買一個」、「從完成度和精美度可以看出爸爸花了多少力氣和愛在上面」、「拜託開團購」、「這個書包超級有創意又好看」、「完全可以拿出來賣！」、「不怕撞包了」。