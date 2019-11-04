21歲醋男被甩！瞄準前女友後腦「連轟2槍」趁她瀕死變態蹂躪

▲魯伊斯（Giovanni Ruiz）不滿分手，槍殺前女友戴維斯（Paula Davis），蹂躪屍體。（圖／美聯社、當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導



美國拉斯維加斯發生一起殘忍案件，21歲少年魯伊斯（Giovanni Ruiz）收到女友戴維斯（Paula Davis）傳來的分手簡訊，竟帶著2天前購買的手槍相約見面，朝對方的後腦勺連開2槍以後，趁著女孩瀕臨死亡之際大逞獸慾，蹂躪屍體。根據法庭，死者曾透露，男友「佔有慾很強，很愛吃醋」，因此才興起分手念頭，沒想到卻被殺害。

戴維斯的父親開啟手機追蹤功能，來到北拉斯維加斯（North Las Vegas）一座公園裡，發現失蹤的女兒赤裸陳屍在自家廂型車裡。警方指出，死者當天下午傳了一封簡訊給男友，要求分手。

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根據《太陽報》，克拉克郡（Clark County）法醫出庭表示，死者頭部有2處槍傷，身上也有遭遇性侵的跡象，研判是在瀕臨死亡的時候受到強暴。警方迅速逮捕魯伊斯，在嫌犯家中發現一把半自動手槍，彈匣裡已經少了2顆子彈，根據購買收據，武器是在命案發生前2天購買的。

根據法庭，嫌犯與死者都就讀內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV），因此相識、交往。戴維斯曾經形容男友「佔有慾很強，很愛吃醋」，她終於下定決心分手，傳簡訊後不到1小時就被殺害。目擊者也出面證實，看到魯伊斯在沃爾瑪購買漂白水、紙巾跟垃圾袋。

NEW CHARGES: Giovanni Ruiz was already facing a murder charge for allegedly killing Paula Davis, but 4 additional... 由 8 News Now 發佈於 2019年11月1日 星期五

警官桑托斯（Andrew Santos）向陪審團提到，廂型車內沒有發現任何血跡，「她被殺害後才被棄置到車裡」，他們在死者手機裡發現一段文字，「我無法忍受他分手後會有多受傷，他會受傷很長一段時間。我跟他一樣難過，但我必須堅強。」

根據拉斯維加斯評論報（Las Vegas Review-Journal），檢察官1日依一級謀殺罪、利用致命武器綁架、搶劫、性侵，性侵屍體等罪名提起告訴，預計下周提交死刑審查委員會。魯伊斯的辯護律師拒絕回應。

死者父親難過地說，失去女兒的傷痛，是全家人的「惡夢」，但反對嫌犯被處以死刑，「並不是說我們想要看見他被釋放，或者傷害他人，但是我們無法支持為了報復奪走另外一條性命。」他強調，大家都感到憤怒、失落與悲傷，但「他也是一個人，他的家人也非常悲傷，死刑無法解決問題，對任何人都沒有好處。」

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