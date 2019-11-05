最後衝刺！　李佳芬將赴泰國、日本、美國為韓國瑜拉票

▲李佳芬將代替韓國瑜出訪。（資料照／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜目前正在進行「傾聽之旅」，赴全台各地舉辦造勢活動。由於韓國瑜日前因為行程因素，無法赴美國訪問，根據韓陣營規劃，韓國瑜夫人李佳芬目前在國內舉辦「佳芬講堂」，預計11月中旬將「代夫出征」前往日本、泰國、柬埔寨，12月初走訪美國。

李佳芬已於10月訪問東南亞的菲律賓、越南，預計11月中旬赴日本、柬埔寨、泰國，若時間安排上許可，之後還會前往印尼、馬來西亞與新加坡，將「佳芬講堂」移至國外，並鼓勵民眾回台投票。

至於美國行程的安排上，事實上李佳芬今年4月就陪同韓國瑜赴美，當時行程橫跨美國東、西岸，展現親和力的她受到僑胞熱烈歡迎，這次預計12月初再度訪美，停留10天左右。由於韓國瑜在日前已宣布不會訪美，李佳芬訪美慰問僑胞是否能達成催票效果，也成為外界關注的焦點。

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