《金融時報》：美國多次要求台灣「限制台積電對華為供貨」

▲台積電（TSMC）是全球最大晶圓代工半導體製造廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》（Financial Times）今（4日）報導，美國政府多次要求台灣，限制台積電（TSMC）對華為（Huawei）供應晶片、半導體等產品，以填補「黑名單」銷售禁令的漏洞。總統府發言人黃重諺拒絕評論美方的要求，但證實華盛頓曾一起討論「共同關注的技術產業議題。」

根據《金融時報》，華盛頓當局在過去的一年裡，數次要求蔡英文政府管制台積電對華為供貨，針對技術出口也要有更嚴格的限制。一名美國官員透露，「（我們）時常與台灣對話，討論他們技術供應鏈的安全問題與最終使用……我們期待台灣在不久的將來仔細審視這些考量。」

總統府發言人黃重諺拒絕對於美國要求發表評論，但證實雙方曾討論「共同關注的技術產業議題」，「台灣的科技工業謹守國際規則，將會繼續與美國在內主要國家合作。」

報導指出，中國試圖將民生工業技術轉移到軍事用途，引發美國對於供應鏈的擔憂。華盛頓將華為列入貿易「黑名單」，限制國內企業向其銷售零件或產品，以確保國家安全，遏止中國崛起，成為科技強國，如今要求台灣的舉措，被外界認為是在填補貿易禁令的漏洞。

瑞士信貸集團（Credit Suisse）數據顯示，台積電第三季營收中，20％來自中國，其中華為就佔了大約一半。區域半導體研究主任艾布拉姆斯（Randy Abrams）指出，「如果台灣政府強迫台積電放棄華為這一個客戶，股票市場的反應將是不利的。」

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