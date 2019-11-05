「女高中生」叫外賣後失聯！他送到家門口狂打電話…下秒直接報警

▲「女高中生」叫外送後失聯，外賣哥馬上報警。（圖／記者呂佳賢攝）



記者柯振中／綜合報導

大陸湖北十堰一名周姓男子是一名職業外送員，他日前送餐時，碰上一件奇怪的事情，一名17歲女孩透過網路下單，但他送到家門口後，打了十多通電話給對方，但無論如何也聯繫不上，覺得事情不對勁，因此決定報警，沒想到結果卻讓他傻眼了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在10月23日的中午，周姓男子當時接到17歲女孩的訂單，前往餐廳領完餐點後，就前往女孩家裡。

到了女孩住家的門口，周姓男子先是按了門鈴，但對方沒有應答，因此改為撥打對方的電話。周男在門外能清楚聽見電話鈴聲，但一直沒有人應答，覺得女孩可能出事了，急忙之下只能打電話報警。

▼周男在女高中生家門外打電話，但一直無人接聽。（圖／翻攝《今日頭條》）



警方接獲報案，趕緊前往現場，對案情進行了解。警方透過當地管理員得知，叫外賣的是17歲的李姓女高中生，在附近的高中就讀二年級，平時父親會跟著陪讀，母親則在較遠的城鎮打工。

隨後，警方聯絡上女高中生的父親李姓男子，才知道其實外賣是李男用女兒的手機叫的，本來想替中午回家的女兒準備午餐，但因為有事要辦，才透過電話叫外送，等女兒回家之後再領取。

李男得知女兒不在家，也被嚇得不輕，連忙回家與警方會和。警方整理消息後認為，李女可能是放學時遇到事情被耽誤，或是根本沒回家，因此帶著李男前往學校找人，最後果然在教室內發現正在寫作業的女高中生。

得知事件是一場烏龍，送外賣的周姓男子也鬆了一口氣，不過事件被曝光到微博後，許多網友紛紛稱讚他，「有責任心的小哥」、「雖然虛驚一場，但是值得肯定」。

▼警方最後在學校教室內找到正在寫作業的女高中生。（圖／翻攝《今日頭條》）



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