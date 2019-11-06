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港警5個月「拘捕3000反送中示威者」　港媒：政府曾考慮特赦可行性

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▲▼ 香港,反送中,929,香港遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港示威活動多次爆發警民衝突 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者朱世凱／綜合報導

反送中示威持續近5個月，港警期間共拘捕將近3000名示威者。《香港電台》5日引述消息，政府內部曾考慮過引用《基本法》48條12款，特赦反修例運動被捕人的可行性，前提是一定要完成整個司法程序，亦不能事前作表態，以免影響司法獨立。特首林鄭月娥則說不檢控、不追究是「不會發生的」，但她沒有表態在司法程序完成後是否會考慮。

▼港媒指出，有將近3000名示威者被拘捕。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

報導指出，香港大學法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏認為，法律有賦予特首、律政司及警務處處長，用不同方法，達到廣義特赦的效果，包括停止起訴和調查。不過，行政會議成員兼資深大律師湯家驊則說，不檢控違法者，違反法治精神，「律政司有檢控權，任何人包括特首都不能干涉。」

湯家驊又認為，需要在尊重法治的原則下行使特赦權，如果要撫平社會傷痕，可以透過和解委員會的方式處理。基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬也不認同全面特赦，她建議仿效英國2011年騷亂後設立的「騷亂社區受害人委員會」（Riots Communities and Victims Panel），在完成整個司法程序後，由委員會決定是否特赦。

▲▼反送中0929。（圖／記者黃彥傑攝）

梁美芬重申香港是法治社會，每人都要為自己的行為負責，「如果可以真誠認錯，都可以考慮（特赦）。」據悉，林鄭月娥上（10）月曾被問到會否考慮特赦，她當時回應，「叫我們不再追究、釋放，這個大家都知道不可能做到，因為大家都重視法治精神。」她提到基本法條文列明特首可對已判刑個案行使赦免，但若現時談特赦，恐怕會對社會發出一個錯誤信息：違法行為是不重要，因為最終會被赦免。

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