死刑議題再發燒　蔡清祥重申：沒有進度、沒有時間表

▲法務部長蔡清祥重申：死刑執行沒有進度、沒有時間表。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

死刑執行的議題持續發燒，法務部長蔡清祥5日受訪時，再度重申法務部的立場，強調對於死刑確定案件，法務部均秉持審慎的態度審核。針對案件是否有再審、非常上訴、聲請大法官解釋，以及總統特赦等各面情形考量，不會有哪個案件要加快、變慢的狀況，「沒有一定的進度，所以沒有時間表。」

行政院長蘇貞昌日前於立法院答詢時，他認為有些罪惡天地不容，譬如把自己的爸爸媽媽親人6個燒死了，這種人天地不容，譬如當著人家媽媽的面前把孩子頭割斷了還滾到水溝去，天地不容，蘇貞昌更說「我認為死刑定讞，就該執行！」外界又開始討論死刑的議題。

而法務部長蔡清祥隨後也在媒體採訪時回應，就「政策面」而言，逐步廢死的政策都是一樣的；從「法律面」來看，目前現行法律，除有心神喪失或婦女懷孕情形外，並沒有停止執行死刑的規定；另在「執行面」而言，則採取極為審慎的態度。

蔡清祥5日參加行政執行署執行績效突破5500億元成果發表會時，接受媒體採訪，再度重申法務部執行死刑的態度。「死刑確定的案件，我們一向都是採取非常審慎的態度來審核，我們是依照法律的規定，我們法務部訂有一個《審核死刑案件執行實施要點》，必須就每一個案子，看它有沒有再審的理由、非常上訴的理由、有沒有聲請大法官會議解釋、還有是否有總統的特赦等等，各種狀況來審核。」

蔡清祥更說，「我們還是會依照每個案子它的狀況，審慎的審查，沒有一定的進度，所以沒有時間表。我們會秉持同樣審慎的態度，不會有哪一個特定的案子要加快、變慢，都沒有。按照法律的規定，一定的進度來審慎的審核。」