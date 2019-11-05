台籍嫌犯赴港搶劫「24hrs內返回」...刑事局：已向港警瞭解，將依法訴究

▲台籍男子到港行搶後返台，刑事局已主動向港警瞭解案情。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

《南華早報》報導，一名台籍嫌犯日前到香港搶劫，但據港府消息人士透露，該名台灣嫌犯現在是「自由人」，除非他自己返回香港，否則被起訴的可能性非常小。不過，刑事局晚間指出，已主動洽詢香港警方瞭解案情，若確定涉及強盜罪嫌，因屬最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，台灣本來就有司法管轄權，將依法訴究、繩之以法。

刑事局5日晚間發布新聞稿指出，按照香港澳門關係條例第43條第1項第3款規定，台灣人民在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國刑法規定。因此台籍人士在香港犯強盜罪，台灣仍具司法管轄權，應依台灣法律偵辦追訴。

刑事局又稱，他們已經主動向港警瞭解案情，以釐清嫌犯涉及的罪嫌，並希望對方能儘速提供在港的涉案資料，正積極偵辦中；若最後確認涉及強盜罪嫌，因屬最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，台灣本來就有司法管轄權，將依法訴究、繩之以法。

此外，陸委會晚間也表示，已留意到相關報導，但涉案情節仍不明，例如是否是國人及有無構成中華民國刑法的強盜罪等，仍有待雙方警政主管單位進一步釐清。

▲港男陳同佳一案，觸發港府提出修訂《逃犯條例》。（圖／香港01授權提供）



陸委會指出，依香港澳門關係條例第43條第1項第3款規定，台灣地區人民在香港或澳門犯最輕本刑3年以上有期徒刑者，適用刑法規定，本案即使在香港發生，台灣仍具管轄權。然而，為了瞭解案情，台港應該要儘速進行合作，包括提供相關情資及證據，以有效打擊犯罪。

據《南華早報》報導，該名台男在10月6日上午抵達香港，並且假扮成客人，進入位於尖沙咀麼地道的一間鐘錶店。隨後，他先看準偷竊目標，接著舉起手裡的一把槍，對著一名31歲的店員，成功將2支總價值99萬港幣（約台幣389萬元）的錶偷走，迅速逃跑。

據悉，店員事後追了出去，試圖搶回手錶，不過在與該名台男發生扭打的過程中，無意間發現對方手中持的是空氣槍。案發後，警方透過監視器畫面看見，台男在偷竊後，乘坐計程車到機場，並在10月6日當天成功返回台灣。香港警方和航空公司核對之後，已確認該名台男持有台灣旅行證件。

報導指出，雖然該名嫌犯已經過警方證實為台灣人，但據港府消息人士透露，該名台灣嫌犯現在是「自由人」，除非他自己返回香港，否則被起訴的可能性非常小，「因為在現行的制度下，香港政府無法要求台灣當局逮捕該人，並將其送往香港接受審判。」據悉，該名偷錶的男已是第二個，因為港台之間沒有引渡條例而受益的犯罪人。

此外，該名消息人士也提到，除非這名嫌犯先透過國際刑警組織通緝，那麼如果他到了包括美國在內的國家，就可以在被捕後引渡到香港。他指出，陳同佳一案可能已經引起台灣犯罪分子的注意，「因為他們知道，若在香港犯罪，他們可以成功返回台灣的話，就不承擔任何責任。」

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