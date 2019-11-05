林智堅力薦鄭宏輝　最新競選影片籲選民「油門催落去」！

▲【專業 創新 沈穩 為新竹加速的宏輝】。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

政治中心／綜合報導



選戰倒數67天，新竹市立委候選人鄭宏輝今（5）日在新竹市長林智堅陪同下，重返故鄉「溪埔仔」頂溪埔福德宮聯合造勢，林智堅不僅大讚鄭宏輝「最在地、有經驗、會做事」，現場更公布最新競選影片，用獨特的漫畫設計，邀請鄉親「油門催落去」，讓蔡英文總統高票連任、鄭宏輝進軍國會！

▲新竹市立委候選人鄭宏輝5日在新竹市長林智堅陪同下，重返故鄉「溪埔仔」頂溪埔福德宮聯合造勢。（圖／資料照，以下同）

鄭宏輝感性訴求，指自己超過20年的服務經驗，踏遍新竹市每一個地方，並強調「作為專業負責任的政治工作者，除了發現問題，更重要的是『解決問題』。」





鄭宏輝說，多年來的議會問政，包括提案、連署和質詢，超過500件，服務案件更超過上萬件，涵蓋交通、經濟、教育、社福和生活品質改善，沒有讓長期栽培他的鄉親漏氣。

林智堅也提出「最在地、有經驗、會做事」三大原因力挺鄭宏輝。他說，鄭宏輝特別選擇從溪埔仔出發，代表他對故鄉的認同和熱愛，除了在台北求學，其餘時間都奉獻給新竹市，當人民需要他的時候絕對找得到，加上超過20年的從政資歷，服務案件數萬件，累積豐富的問政經驗。





林智堅還說，他任內的幾個重大公共建設，包括公道五路旁中油油庫的廢除、兒童醫院的設置、公道三的啟動、新竹棒球場的重建，時任議會黨團總召的鄭宏輝總是扮演關鍵角色，借重他的經驗與好人緣和其他黨派協商，加速新竹市進步的速度。





「團結、作伙，一起為新竹打拼」，林智堅表示，他跟鄭宏輝都出身農村基層家庭，一路為新竹打拼20多年，市長任內的建設並非他個人功勞，都是「新竹隊」一起努力；鄭宏輝曾任國會助理，中央地方經驗皆有，清楚國會運作，「這樣的好人才應前進立院，讓『會做事新竹隊』一起為新竹奮鬥！」





今日記者會包括市議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥全員到齊，共同向鄉親懇託「油門催落去」，總統支持蔡英文、立委支持鄭宏輝，讓「新竹隊」持續為故鄉打拼，讓進步改革的力量持續守護台灣。