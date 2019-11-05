趙少康提「重返國民黨」條件　吳敦義回應：這太神了

▲吳敦義接受《POP大國民》專訪。（圖／翻攝自917 POP Radio 官方頻道Youtube）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨黨主席吳敦義是否列入不分區立委名單，始終備受外界關注，今日他接受廣播節目《POP大國民》專訪時表示，「假如有適當機會，排在比如第8、第9或者第10」。另外對於趙少康開條件要吳敦義自排不分區到第15名就回國民黨，吳敦義也回應表示，「這太神了！」

趙少康日前提到，如果吳敦義把自己排在不分區第15名，馬英九、朱立倫分別排在第17與第19，他就願意重回國民黨並列在21，吳敦義在節目中回應，「這個太神了！」34席不分區名單，「老實講，能拿十四個，就已經是上策了」，現在的執政黨可以撒錢，有一定的本錢，34席也不可能全都投給國民黨，其他政黨如民眾黨也一定有所斬獲，因此「樂觀大概14、15有機會」。

關於是否把自己列入不分區立委名單，吳敦義在節目中表示，未來國民黨不分區安全名單的前面5、6個名額將會留給專業組，會優先考慮高科技、文化藝術、醫療等領域的專業組人選，然後才會安排政治組的部分，而且政治組會優先考慮女性，「假如有適當機會，排在比如第8、第9或者第10」。

不過吳敦義也強調，不分區名單「不是我一個人做主」， 一定會有提名小組，最終還要經中常會通過，再交付中央委員會行使同意權。

吳敦義強調，如果總統選贏了，但立委席次沒過半，那立法院裡若有「經驗比較充足、那視野還算開闊，同時能夠在立法院發揮比較大的力量」來配合總統，這是很重要的事情，選舉就是「魚幫水，水幫魚」，如果總統得票高，立委席次應該會「水漲船高」，不過如果韓國瑜得票不高，立委席次要過半當然會很拚。



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