韓國瑜僅拿2％！劉宥彤問郭粉「總統投給誰？」　44％網友挺蔡英文





▲劉宥彤臉書舉辦「郭董不選總統後，你總統會投給誰？」投票。（圖／翻攝自執行長 劉宥彤臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

自鴻海集團創辦人郭台銘9月中旬宣布不選後，郭粉動向備受外界關注。永齡基金會執行長劉宥彤4日傍晚在臉書舉辦投票，詢問粉絲們「郭董不選總統後，你總統會投給誰？」截至5日下午5點，有44％的網友選擇投給總統蔡英文，僅2％選擇國民黨總統參選人韓國瑜。

劉宥彤4日晚間5點在臉書上詢問，「郭董不選總統後，你總統會投給誰？」因為她看到媒體猜測郭台銘不選總統後的郭粉投票動向，「我覺得與其亂猜，不如我們就來直接聽聽看郭粉的想法吧！」若在她臉書按愛心，代表會投給韓國瑜，笑臉是蔡英文，驚訝表情是不投票。

截至5日晚間5點，蔡英文拿下44％（3331票），韓國瑜2％（226票），不投票的高達25％（1912票），而觀望未表態佔28％（2098票）。

劉宥彤對此表示，「小小的調查，大大的啓示。因為中間力量有機會決定領導人方向，我們要求現在二組候選人，甚至是有第三組候選人重視中間選民的聲音。我們不要仇恨選舉，不要階級對立，請在未來的二個月中提出具體可行，對國家前途，民生經濟有助益的治國藍圖，讓選民做選擇。」

劉宥彤強調，「總統和國會都是中間選民決定的，自己的國家自己救，套一句話，選民不欠兩黨，也不欠藍綠顏色候選人什麼，百萬中道力量站出來，睜大我們的眼睛，不投票不是解方，投出我們的中道力量才是正途。」

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