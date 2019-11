前進東京奧運12強開戰！蔡阿嘎「扮英文教英文」　蔡英文讚：有幾分姿色

記者蔣婕妤/台北報導

總統蔡英文YouTube節目「英文英文」影片推出後備受好評,5日再推出第5集。5日晚間是世界棒球12強賽在台中洲際棒球場開打的日子,這集「英文英文」找來蔡阿嘎「扮英文教英文」。蔡英文除了替台灣隊加油,還不忘讚賞蔡阿嘎,「有幾分姿色喔!」

「英文英文」第5集主題是棒球英文,特地找來YouTuber蔡阿嘎巧扮蔡英文。蔡英文看到蔡阿嘎模仿自己的影片,忍不住笑讚,「他還有幾分姿色喔!」

蔡英文在這集影片中教學的英文詞彙包括「亞洲棒球錦標賽Asian Baseball Championship」、「MVP(最有價值球員)Most Valuable Player」、「投手pitcher」、「捕手catcher」、「打擊手batter」、「九局下半 bottom of the ninth inning」、「再見全壘打 walk-off home run」、「雙殺 double play」等。

5日晚上就是12強開打,蔡英文除了教大家說英文,也不忘教國人用英文替台灣隊加油,「Let's go Taiwan, its our time to shine.(台灣加油!這是我們閃耀的時刻。)」

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文回擊韓國瑜白胖說:至少我不會睡到中午才起床

►韓國瑜扯蔡英文「白白胖胖」 蘇貞昌:就算選舉也不該人身攻擊

►點名蔡英文、鄭文燦白白胖胖!韓國瑜:我們都黑黑瘦瘦

►超越藍綠,就靠她了