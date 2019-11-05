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前進東京奧運12強開戰！蔡阿嘎「扮英文教英文」　蔡英文讚：有幾分姿色

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文YouTube節目「英文英文」影片推出後備受好評，5日再推出第5集。5日晚間是世界棒球12強賽在台中洲際棒球場開打的日子，這集「英文英文」找來蔡阿嘎「扮英文教英文」。蔡英文除了替台灣隊加油，還不忘讚賞蔡阿嘎，「有幾分姿色喔！」

「英文英文」第5集主題是棒球英文，特地找來YouTuber蔡阿嘎巧扮蔡英文。蔡英文看到蔡阿嘎模仿自己的影片，忍不住笑讚，「他還有幾分姿色喔！」

蔡英文在這集影片中教學的英文詞彙包括「亞洲棒球錦標賽Asian Baseball Championship」、「MVP（最有價值球員）Most Valuable Player」、「投手pitcher」、「捕手catcher」、「打擊手batter」、「九局下半 bottom of the ninth inning」、「再見全壘打 walk-off home run」、「雙殺 double play」等。

5日晚上就是12強開打，蔡英文除了教大家說英文，也不忘教國人用英文替台灣隊加油，「Let's go Taiwan, its our time to shine.（台灣加油！這是我們閃耀的時刻。）」

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