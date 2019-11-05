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被問「蔣萬安帥不帥」？　吳怡農笑答：長得還不錯！

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▲▼吳怡農。（圖／《POP大國民》提供）

▲吳怡農。（圖／《POP大國民》提供）

記者袁茵／台北報導

2020大選距今已剩下不到百日，總統、立委參選人都加族馬力在拜票，在台北市中山、松山選區中，國民黨、民進黨分別派出超高顏值的戰將蔣萬安、吳怡農，「雙帥之爭」吸引了眾多女網友瘋狂關注。被問到蔣萬安到底帥不帥？吳怡農5日坦言，「長得還不錯」。

吳怡農5日接受廣播節目《POP大國民》專訪，針對自己與同選區的蔣萬安雙雙成為媒體矚目焦點，他表示「很幸運」，因為被提名前並未決定投入哪一選區，而自己受關注的原因，也是因為對手是國民黨的明日之星；不過自認勝選的前提不是靠學經歷或能力，「而是歷程與價值觀」。

被問到國家安全問題是否應邀請蔣萬安辯論？吳怡農表示，這應該是個共識，「應該沒有任何辯論的餘地與需要。」而他也稱讚蔣萬安「相信他是個好人」，但由於對方掛著國民黨的身分，應該會有包袱。至於被問到「蔣萬安帥嗎？」，吳怡農笑著表示，「長得還不錯」。

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