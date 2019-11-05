被問「蔣萬安帥不帥」？　吳怡農笑答：長得還不錯！





▲吳怡農。（圖／《POP大國民》提供）

記者袁茵／台北報導

2020大選距今已剩下不到百日，總統、立委參選人都加族馬力在拜票，在台北市中山、松山選區中，國民黨、民進黨分別派出超高顏值的戰將蔣萬安、吳怡農，「雙帥之爭」吸引了眾多女網友瘋狂關注。被問到蔣萬安到底帥不帥？吳怡農5日坦言，「長得還不錯」。

吳怡農5日接受廣播節目《POP大國民》專訪，針對自己與同選區的蔣萬安雙雙成為媒體矚目焦點，他表示「很幸運」，因為被提名前並未決定投入哪一選區，而自己受關注的原因，也是因為對手是國民黨的明日之星；不過自認勝選的前提不是靠學經歷或能力，「而是歷程與價值觀」。

被問到國家安全問題是否應邀請蔣萬安辯論？吳怡農表示，這應該是個共識，「應該沒有任何辯論的餘地與需要。」而他也稱讚蔣萬安「相信他是個好人」，但由於對方掛著國民黨的身分，應該會有包袱。至於被問到「蔣萬安帥嗎？」，吳怡農笑著表示，「長得還不錯」。

其他人也看了這些新聞...

►決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手 賴清德返國後全力投入輔選

►決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層 歡迎「黑韓提問」

►決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員 號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

►決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」 競總整合大選、黨中央主責立委

►決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴 對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

►決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑 10月下旬推第二波立委



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來