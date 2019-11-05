有信心單獨過半？　吳敦義坦言：要很拚！除非韓國瑜高票當選

▲吳敦義接受《POP大國民》專訪。（圖／翻攝自917 POP Radio 官方頻道Youtube）

記者黃巈禾／台北報導

距離2020年總統與立委選舉剩下2個月多的時間，國民黨力拚贏回執政權、立委過半，不過，諸多民調顯示國民黨總統參選人韓國瑜的民調持續落後對手、總統蔡英文。針對這次選舉是否有信心立委過半，國民黨主席吳敦義5日坦言，「要很拚喔！」

吳敦義晚間6時接受廣播節目《POP大國民》專訪時表示，國民黨立委席次單獨過半要很拚，總統的選舉，如果韓國瑜能夠高票當選總統，那就可能增加國民黨立委席次。

▲吳敦義接受《POP大國民》專訪。（圖／《POP大國民》提供，下同）

針對韓國瑜民調落後蔡英文10至12個百分點，對立委選舉的理想還是不理想？吳敦義表示，「當然是不夠理想」，假如總統候選人領先的話並維持穩定，會帶動風潮。

另一方面，吳敦義日前為國民黨立委參選人洪孟楷站台，因5杯高粱酒下肚，在接受採訪時身體一度前後搖晃，引發討論。吳敦義在節目中補充說明，如果年紀少個20歲，10杯也不成問題，這畫面被太太看到後，還是被念了5分鐘。

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